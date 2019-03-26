使用近38年　屏東市衛生所新建大樓動工了

▲屏東市衛生所新大樓26日舉行動土典禮。

記者陳崑福／屏東報導

「屏東市衛生所新建工程」動土典禮於26日上午舉行，預計一年多後完工，搬到新址辦公，讓使用已近38年的舊衛生所走入歷史。

▲▼縣長潘孟安、市長林協松等地方人士參與新大樓動土典禮。與衛生所舊大樓樣貌。

今早參加動土典禮，有縣長潘孟安、衛生局局長李昭仁等各局處首長、縣議員、市民代表及承攬該工程的建築師、振雄營造有限公司董事長林德利等人。

典禮由仁愛國小太鼓表演中熱鬧展開，動土儀式由與會貴賓焚香祈福、共讀祝禱疏文後正式啟動。

屏東市衛生所於1981年使用，迄今卅多年，由於時代變遷、公共衛生業務型態轉變及因應高齡社會的需求，現有老舊辦公廳舍已不敷使用，為提供更優質之醫療照護服務，衛生局積極申請前瞻計畫經衛生福利部同意補助並由縣府支持編列公務預算經費配合，共計6千650萬1千元，在屏東市北興段(中正路上)上新建一棟地上4層大樓。



未來屏東市衛生所基地面積約1459平方公尺（約441坪），總樓地板面積約2062平方公尺（約624坪），一樓為衛生所服務空間(含大廳)，二樓為衛生所會議室及辦公室，三樓為多功能會議室、辦公室、交誼廳、營養教室，四樓為日間照顧機構、交誼廳等，開工後預計2020年5月完工。

屏東市人口近20萬，衛生所服務項目逐年增加，新建衛生所正式啟用後，將與醫院及診所連結，整合社區資源，提供優質安全的健康照護，而一併規劃長期照顧部分將更能滿足屏東市失能失智者需求，也能提升其生活品質並減輕家屬照顧壓力，為屏東市民打造良好之健康醫療及樂齡生活環境。