空軍同意重新啟用屏東機場水井　屏東市缺水問題有解

▲屏東市自來水源問題，在立委鍾佳濱多次協調下，可望獲得解決。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市自來水水源不足問題，經縣籍立委鍾佳濱多次協調，空軍第六混合聯隊同意自來水公司租用屏東機場部分土地設置汲水井及導水管，水公司也將於近期內辦理淨水場發包，可望獲得解決。

屏東市自來水水源完全仰賴水公司屏東營運所的22口深井供應，目前每天在尖峰時段出水量6萬5千公噸已達飽和；北區用戶一再反映夜間尖峰時刻缺水或水量過小；加上自來水普及率極低的和興、海豐地區裝設自來水意願提高，空軍機場又將增加進駐人員、設備，使得水源不足問題更加嚴峻。

根據了解，屏東市北區和興、海豐地區5里2千161戶，截至107年底，只有30戶裝設自來水，普及率只有1.38%，水源不足成為提升自來水普及率的一大障礙。

為提升自來水普及率及使屏東市供水穩定，鍾佳濱與自來水公司第七區管理處、縣政府、市公所、國防部軍備局、第六聯隊等相關位協調，決定重新啟用位於機場基地內大鵬段189地號的第28、30號水井，作為屏東市自來水的補充水源。

由於該二口井因位在基地範圍邊界，緊鄰聯外道路，對原基地動線及軍事安全影響最小。至於淨水場，則由水公司在機場外圍牆邊靠近水井處租用一公頃的台糖地設置。

水公司提出「屏東市北區供水計畫」，將重鑿二口井的深度至200公尺深，並進行抽水試驗，訂定安全出水量，以不影響一般民眾取水。

對於租用機場部分土地設置汲水井及導水管，水公司依照軍方的要求修改供水計畫後，空軍第六聯隊正式函覆表示同意，並要求新闢水源優先供應該基地使用。水公司將儘速報國防部軍備局備查，辦理用地租用程序。

水公司屏東營運所主任黃貴麟估計，該二口井將可提供1萬公噸的水量；淨水場如作業順利則下個月就可辦理發包，等完工後，將可紓解屏東市缺水窘境。