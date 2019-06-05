又是內輪差！女騎士捲入大客車底　近30人合力推開搶救　

▲屏東市發生車禍，路人合力推大客車救出被壓在大客車底的女騎士。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市中山路與民族路口4日下午發生機車騎士與大客車車禍，機車騎士疑因內輪差被捲入公車車底，在場近30名民眾見狀，合力喊「一二三」企圖推開大客車身救出騎士，連小朋友都來幫忙，但又擔心騎士安危，最後在救援人員前來指揮下，將騎士救出送醫，雖然大家都滿頭大汗，也終於鬆了一口氣。

▲路人合力推大客車。

▼車禍現場。

警方調查，昨4日下午17時40分許，蔡姓大客車駕駛大客車途沿屏東市中山路北往南直行至民族路右轉彎，何姓機車騎士騎乘機車沿中山路北往南直行，雙方在屏東市民族路與中山路口發生車禍，何姓機車騎士被壓在營業大客車底下雙腳受傷。

由於案發路口 ，正值下班時刻，往來行人及汽機車相當多，路過民眾見狀，得知機車騎士被壓在大客車底，合力救人，紛紛加入推大客車行列，近30人協力經一番努力，終於將大客車推出細縫，將傷者救出。這段民眾熱心救人的影片及照片，也被po上社群媒體，網友紛紛按讚。

縣警局交通隊對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為零，而傷者經檢查僅受到擦傷。

交通隊調查，這起交通事故，是汽車駕駛人於路口轉彎時，未讓直行車先行，依處罰條例48條1項6款規定，將處新臺幣6百元以上1800元以下罰鍰。警方呼籲大車內輪差大、視野死角多，如機車騎士遇大車行駛，建議退到車輛後輪以後，以保自身安全。