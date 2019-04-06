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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／清明連假第2天　全中國鐵路預計發送旅客1054萬人次

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▲▼清明假期，北京西站迎來外出旅遊、探親的客流高峰。（圖／中新社）

▲清明假期，北京西站迎客流高峰。（圖／中新社）

《北京》清明連假第二天　全中國鐵路預計發送旅客1054萬人次

中國鐵路總公司6日指出，清明小長假第二天，全中國鐵路預計發送旅客1054萬人次，鐵路部門將加開旅客列車459列，其中跨鐵路局中長途旅客列車71列，鐵路局管內旅客列車388列。（中新社）

《陝西》專家學者西安共論「新媒體學科融合」與「新聞人才培養」

新媒體學科融合與卓越新聞人才培養高峰論壇6日在西安交通大學舉辦，來自國內外學界、業界的專家學者共同就「新媒體跨學科融合」、新媒體專業發展與學科建設、智媒時代「新聞傳播人才培養」、融媒體人才培養等問題展開交流探討。（中新社）

《北京》確實降低社保費率　陸印發《降低社會保險費率綜合方案》

陸國務院辦公廳日前印發《降低社會保險費率綜合方案》，明確了關於養老保險、失業保險、工傷保險和社保繳納基數等新政策，5月起開始實施。其中，實施失業保險總費率1%的省，延長階段性降低失業保險費率的期限至2020年4月30日。（人民日報）

《浙江》浙江臨海彩燈產業　2018年產值近百億人民幣

600多家彩燈及配套企業，8家年產值超億元（人民幣，下同）企業，出口交貨值50多億元，至今以臨海東騰為主體的彩燈產業，已占據全球彩燈市場大半江山。據了解，臨海2018年在彩燈的產值近百億元，顯然已成中國最大的彩燈生產基地。（中新社）

▼浙江臨海彩燈產業，2018年產值近百億人民幣。（圖／中新社）

▲▼臨海東騰生產的彩燈樣品。（圖／中新社）

《北京》節前一周新三板成交14億多元

大陸全國中小企業股份轉讓系統（新三板）數據顯示，清明節前一周4個交易日（4月1日至4日）新三板掛牌公司成交14.03億元，共計發行股票融資5.5億元；截至4月4日收盤，三板成指報966.37點，較前一周微跌0.06%；三板做市指數報805.14點，較前一周上漲1.32%；創新成指報收1077.38點，處於該指數發布以來最高點位。（新華社）

《浙江》浙江：嚴禁民辦義務教育學校招生以問卷「考家長」

浙江省教育廳4日發布通知，要求民辦義務教育學校招生測評不得考核學科具體知識點，嚴禁借招生之際以問卷等名目「考家長」；民辦義務教育學校除可組織面談、學習能力測評外，嚴禁組織任何形式的文化學科考試或變相考試，嚴禁與校外培訓機構等掛鉤組織考試、選拔學生。（新華社）

《北京》國際金融協會：中國將繼續驅動新興市場資本流入

總部位於華盛頓的國際金融協會（IIF）5日發布報告指出，預計2019年新興市場流入中國的資本將增至1.26兆美元，高於2018年的1.14兆美元，中國將繼續成為新興市場資本流入的關鍵驅動因素。（新華社）

《陝西》港澳台同胞、海外僑胞已在橋山植下柏樹1000多株

己亥（2019）年清明節炎黃子孫林·僑胞林植樹活動5日在黃帝陵所在地陝西黃陵縣橋山上舉行，多年來，先後已有5000多位港澳台同胞、海外僑胞在橋山植下柏樹1000多株。（中新社）

▼多年來，港澳台同胞、海外僑胞已在橋山植下柏樹1000多株。（圖／中新社）

▲▼己亥(2019)年清明，中央統戰部副部長、國務院僑務辦公室主任許又聲與華裔少年等共同植樹。（圖／中新社）

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關鍵字：華聞快遞,清明節,清明連假,鐵路,旅客

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