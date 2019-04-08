「地表最大規模民主選舉」印度大選11日登場　莫迪連任之路亮紅燈

▲ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

印度國會大選將於11日登場，屆時有9億選民將在這個「地表最大規模民主選舉」中選出543席下議院議員。總理莫迪（Narendra Modi）的支持度雖然有回升跡象，但因國內失業率升高、宗教衝突增加等問題，讓在野黨窮追猛打，連任之路亮起紅燈。民調顯示，莫迪的執政聯盟可望勝選，但可能失去下議院絕對多數席次。

這場選舉將從4月11日至5月19日分7階段進行，結果將於5月23日出爐。印度人口眾多、幅員遼闊，選民總數約為歐洲和巴西的總人口，選委會今年設立了104萬個投票所，動用超過200萬台電子投票機。

▼ 莫迪的支持度有回升跡象，但因國內各種問題，讓在野黨窮追猛打。（圖／達志影像／美聯社）



為了力拼勝選，莫迪出奇招於2月底會見5名人力挖糞夫，親自為這些出身於印度種姓制度最底層的人民清洗雙腳。莫迪曾承諾，要杜絕人力挖糞。印度法規已明訂禁止僱用人力挖糞，但難以落實。不少人批評，總理的洗腳只是作秀，沒有實質幫助。

除了幫忙洗腳展現親民形象，莫迪政府今年推出許多政策利多，包括補貼農民、為中產階級減稅。印度智庫CSDS 3月底的民調顯示，43%的受訪者支持莫迪連任總理，與2014年選舉期間相比，高出7個百分點。