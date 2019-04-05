▲「下體持續硬2天」52歲男崩潰，醫生搖頭：「都黑了，只能截肢。」（圖／達志／示意圖）

國際中心／綜合報導

連續「堅硬」導致下體壞掉了！印度有一名52歲男子日前趕到醫院求救，告訴醫生他已經勃起長達48小時，同時也出現了劇烈疼痛的情況，醫生檢查後發現壞死的組織太多，只能選擇把部分的陰莖切除，所幸經截肢手術後3個禮拜，男子已經可以正常小便。

根據太陽報報導，這場事件是印度喬治國王醫科大學（King George's Medical University）發表在英國醫學雜誌的案例，當時這一名52歲男子就醫時表示，他的下體連續勃起48小時且有疼痛感。醫生檢查後認為，這是陰莖異常勃起的症狀，馬上替男子進行抽血並且安排住院。

只是負責治療的馬帝（Saqib Mehdi）醫生表示，「我們取出了他的尿道導管，但第二天卻發現，龜頭的壞死區域加深，已經跟正常的陰莖能明顯區別。」最後他只能替男子進行手術切除龜頭，所幸經過截肢手術後3個禮拜，男子已經可以正常小便。

▲台灣也曾經發生過類似的案例 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

其實類似的案例台灣也曾經發生過，高雄有一名21歲男子超過24小時「金槍不倒」而求助醫生，醫生檢查後發現是異常性陰莖持續勃起，屬於泌尿科的急症，趕緊將他轉診到大醫院掛急診。主治醫生表示，男子就醫時表示近期睡眠不佳，所以有服用過多的助眠藥物，他判斷情況是過度服助眠藥物所造成，

醫生指出，造成異常性陰莖勃起情況，發生原因有些是不明，但有些是脊椎神經、泌尿生殖道受傷，甚至服用治療精神、神經方面的藥物，「正常的陰莖勃起是在性衝動、慾望後消退，但是在沒有性欲望或性衝動已過，長時間勃起而不能消退，這就是通常被稱為陰莖持續勃起的病症，而異常性陰莖持續勃起延誤就醫時機的話，會造成無望在舉的終生遺憾」。