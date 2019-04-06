墾丁移動違規測速照相奏效　兩天開出超過150張違規罰單

▲恆警利用機動式測速照相取締交通規違，兩天已開出超過150以張以上罰單。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

春天音樂季暨清明節連續假期期間，屏東墾丁地區湧人不小車潮及人潮，出現超速等違規情事，屏東縣恆春警方為確保用路人生命財產安全，利用移動測速照相方式取締，兩天來共開出拍了超過150張以上罰單，其中在南灣路段，由於道路筆直，有駕駛人飆速近百公里，警方續取締違規勤務，籲請駕駛人遵守交通規則，確保平安。

春天音樂季暨清明節連續假期，墾丁地區湧入不少車輛，有用路人因不耐等候，出現超速及逆向超車等違規行為，導致交通事故，轄區的恆春警方針對易肇事路段加強取締超速違規，除了固定照相桿，還搭配具錄影功能的雷射測速槍，規劃彈性、機動勤務，有效率使用機動式測速照相機加強取締超速勤務。

其中，恆春往墾丁、墾丁南灣等路段，因道路寬敞筆直，易發生車速過快或違規競速情事，目前除有固定式違規照相取締外，搭配員警使用機動式測速照相儀器，採取機動方式，排除地形限制及氣候不良等因素，加強取締重大違規執法，兩天來，已取締超過150張以上違規案件，有效維護用路人安全，遏止該重大違規案發生。

分局長楊龍祥呼籲，請汽、機車駕駛人依規定速限行駛，保持安全距離，且隨時留意路況，除避免超速受罰外，保障自己的行車安全，也兼顧他人的交通安全。