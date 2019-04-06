墾丁音樂季超跑＆哈雷南下助興　屏警開出上百張罰單

▲屏東警方會同監理站人員在墾丁區檢查超跑。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

墾丁音樂季果然吸引國內外遊客慕名而來，其中不少超跑及重機車主也南下車聚參與盛況，昨5日晚就有超跑車隊進駐墾丁地區，今6日還有哈雷重機車主自組車隊要在墾丁大街繞行巡禮，警方配合監理單位加強取締違規行為，確保行車安全

為期3天的音樂季活動，吸引樂迷參與，但由於以往均有超跑車友自組車隊到墾丁參與音樂盛宴，吸睛十足的超跑車隊卻常常受到民眾檢舉競速、改裝等問題。

▲▼警方會同監理單位檢查超跑、哈雷機車。

有鑑於此，屏東縣警方編排移動式測速及路檢勤務，這兩天就在恆春鎮取締超速違案件上百件，5日監警聯合路檢亦取締大型重機車變更燈光及不依車道行駛4件，加上其他變更車體、無照駕駛或註銷牌照等共計46件，其中更查獲3部權利車，均由拖吊車當場移置保管。

有哈雷車隊前來，警方更不敢大意。縣警局長葉明潭呼籲，墾丁音樂季活動頗負盛名，為維護參與活動民眾行車安全，警方配合屏東監理站運用新式「號牌辨識系統」實施違規稽查，以更有效率的執勤方式取締交通違規。

他說，音樂季在墾丁舉辦多年，讓民眾徜徉在音樂與大自然美景中，是樂迷每年盛事，期盼墾丁春天音樂季永續發展，提供正常休閒活動，也增進帶動屏東的觀光旅遊產業發展。