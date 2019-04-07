家庭式髮廊=八卦中心！阿姨「嘴巴沒停過」超會聊　她看傻：都與頭髮無關

▲您偏好連鎖髮廊還是家庭式的呢？（圖／取自Pixabay）

網搜小組／綜合報導

年輕人洗頭、整理髮型，通常會選擇連鎖的髮廊或是百元快剪，不過許多巷子裡都還保有居家的「家庭式髮廊」，是婆婆媽媽和大叔們熟悉的理髮場所。一名網友也觀察到髮廊裡常見的現象，他表示這些設計師阿姨總是有說不完的八卦，什麼都可以聊。貼文一出也引發不少網友的共鳴，但也有人表示不太喜歡這樣的「熱情」。

有位女網友日前在臉書「爆廢公社二館」貼出一張家庭式髮廊的照片，圖中還有一位「設計師阿姨」的背影。她表示，不知道大家有沒有發現這些阿姨超會聊天，從進去到洗完頭，阿姨們話匣子都不會停，真的很神奇。

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▲ 家庭式髮廊阿姨超會八卦 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友秒懂表示阿姨們「沒八卦沒辦法活」，「這裡是一切八卦的來源」、「她們可以八卦到，我沒去過她店裡，她也沒跟我聊過天，可是對我家的事情卻瞭若指掌的程度」、「這是人與人關係的聯繫阿」、「我喜歡這種的，超有人情味」、「阿姨們什麼都可以聊」、「這就是迷人的地方，沙龍誰跟妳聊」。

不過當然也有人不喜歡太熱情的店家，對他們來說洗頭是休息放鬆的時光，和不熟的人裝熟聊天心很累，「有時候去連鎖的也會這樣，好像是怕客人無聊就會一直跟你聊跟頭髮無關的話題，但我真的只想放鬆不想講話...」、「不喜歡去家庭式洗髮，內心有極大的陰影存在」、「三姑六婆很吵」。

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