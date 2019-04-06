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店員幫轉移新機！嬤一看「和孫合照回來了」笑開眼　含淚吐：他已經不在了

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手機,計算,筆電,MacBook（圖／取自免費圖pakutaso）

▲原PO幫忙老奶奶把手機資料轉移。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「今天遇到一個讓我很難忘的客人」，一名女網友日前在臉書《爆廢公社二館》貼文，說有一位老奶奶的舊手機已經用了2、3年，所以打算要續約手機，過程中奶奶不斷確認「換新手機，照片會不會遺失？」原PO於是就幫忙把資料傳到新機，「包含桌面她跟孫子的合照都一併換過去」。

原PO表示，當時奶奶看到所有資料都成功轉移，包括連桌面都移到新手機後，開心得不得了，含著淚告訴她「我好怕這張照片不見，他人已經不在了……」原PO趕緊安慰奶奶「沒關係～我已經幫妳移過來了～」對方接著說「他才20歲……妳知道嗎……他才20歲而已」、並透露「是癌症……年紀還這麼小」。

請繼續往下閱讀...

原PO說，因為老奶奶原本的手機記憶卡槽壞掉，所以記憶卡的照片都不見了，「我裝到新手機能正常讀取後，他孫子的照片又出現了～」奶奶看到後忍不住驚呼「哇～照片又回來了！我還以為都不見了……不見的時候我好想哭……後來才慢慢釋懷……」

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老夫妻,牽手,情侶 （圖／達志／示意圖）

▲老奶奶很想念孫子。（示意圖／達志影像）

老奶奶也說「我明天剛好要去看他，今天照片就出現了，真的是冥冥之中的安排啊～」聽到對方這樣說，原PO也紅了眼眶「我自己也快哭了啦！」並在文末標註「#白髮人送黑髮人的痛」、「#要保佑奶奶長命百歲哦」。原PO還在留言處說，她除了幫老奶奶用雲端存照片，還建議對方「把照片多洗一份出來留著」。

看到貼文後，其他網友也相當感動，「好溫暖的故事」、「這篇有洋蔥」、「我看妳打的這些字，我也哭了啦」、「一定會長命百歲，謝謝妳的好心」、「有妳真好，真的很棒」、「這世界像妳這樣好心的人已經不多了」、「同行的！請受我深深一鞠躬」、「真好，替阿嬤開心」、「很心酸，也很謝謝您的耐心與愛心」、「要命，看完整個眼淚掉下來」、「幸好阿嬤有遇到妳」、「喜歡這個故事，也喜歡妳給予奶奶的愛心跟耐心」。

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關鍵字：手機,續約,老奶奶,阿嬤,孫子,癌症,爆廢公社二館

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