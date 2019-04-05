台鐵硬起來！普悠瑪翻車將究責求償日車、第三方獨立驗證單位

▲台鐵普悠瑪翻覆，後續將究責求償車輛製造商日車及第三方獨立驗證單位勞氏公司。（圖／記者黃彥傑攝）

記者賴文萱／台北報導

台鐵去年10月發生普悠瑪翻覆事故釀18人罹難、200多人輕重傷，台鐵也因此展開全面大體檢。其中，台鐵在事故後被爆出主風泵異常卻未改善以及遠端監控系統ATP未接線事實，台鐵正請律師協助研議，將究責求償製造商日車公司以及協助驗收的第三方獨立驗證單位勞氏公司。

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▲台鐵機務處處長宋鴻康說明普悠瑪後續究責求償內容。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵機務處長宋鴻康指出，普悠瑪列車製造商日車公司在事故發生後，就承認設計上有疏失，也沒有將ATP遠端監控系統的線接上，就交給台鐵驗車；在維修手冊上也寫得不明不白，只有列下遇到狀況時可以怎麼做，卻沒有列入保養時能做的預防性內容。再加上主風泵等問題至今也沒改善，台鐵目前扣住將近台幣3億元的履約保證金，要等日車把所有問題解決完後才支付。

▲普悠瑪翻覆事故釀18人罹難、200多人輕重傷。（圖／記者黃彥傑攝）

除了日車疏失之外，台鐵也發現當時協助驗收的第三方獨立驗證單位勞氏公司，在協助台鐵驗證及認證列車安全功能、維修手冊時，沒有做好把關動作。宋鴻康說，在勞氏提供的驗收單中，並沒有列入ATP遠端監控系統的項目，這讓台鐵錯失驗收該項目。

另外，在維修手冊中，明明是同一個東西，卻出現很多不同的用詞，例如主風泵會寫成風泵、空氣壓縮機等，各種不同的用詞會讓司機員、調度員在對話中有誤差，維修時也可能造成誤解錯誤，負責把關驗收文件的勞氏也顯然有疏失。

因此，台鐵目前正請律師協助研議，後續將究責日車公司及勞氏公司，初步希望月底前能發函給2家公司，先看對方怎麼解釋，在進一步談後續求償的部分。至於屆時將求償多少？宋鴻康說，現在還要跟律師以及交通部討論金額。

至於在後續相關維修SOP上，台鐵也進行改進，宋鴻康說，在維修手冊部分，台鐵會重新全面檢視文件、表單，將文字用詞重新定義清楚，採用單一化統一的名稱，讓同仁不會產生誤解，另外，台鐵也辦理維修研習營，了解維修同仁實際在操作上面臨的問題，重新進行檢視，強化員工維修能力。