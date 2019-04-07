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華聞快遞／陸2018年工業APP優秀名單　天津企業占7家大陸第二

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▲▼App,智慧型手機,行動應用程式。（圖／視覺中國CFP）

▲陸2018APP優秀名單，天津占7家。（圖／CFP）

《天津》陸工信部2018年工業APP發布　天津企業占7家大陸第二

陸工信部日前發布了2018年工業互聯網APP優秀解決方案名單，全中國共遴選出89個優秀解決方案，其中天津市有7家企業入選，居大陸第二位，僅次於江蘇。（天津日報）

《北京》京津冀合作共建「通武廊人力資源服務業協同發展示範區」

京津冀人才一體化發展部際協調小組第四次會議近日在京召開，北京市通州區、天津市武清區、河北省廊坊市三地人力社保局簽訂《通武廊人力資源服務協同發展合作框架協議》，三地將合作共建「示範區」，在人力資源服務信息、政策、提供、升級等四個方面實現一體化。（人民日報）

《山西》晉中和順66個重點項目開復工

目前晉中和順縣已有66個重點項目開復工程，總投資150.15億元（人民幣，下同），涵蓋了新能源、生態環保、基礎設施等諸多行業領域；2019年，和順縣加大投入，全年實施重點項目59個，完成投資45.12億元。（山西日報）

《黑龍江》黑龍江：三級醫院幫扶貧困縣醫院　力爭貧困患者90%縣域內就醫

黑龍江省衛健委近日發布《關於進一步加強三級醫院對口精準幫扶工作的通知》，在2019年和2020年每所縣級醫院每年要建立健全2個以上臨床專科或醫技科室，力爭實現貧困患者「縣域內就診率達到90%、醫療費用實際補償比達到90%」的目標。（黑龍江日報）

▼黑龍江力爭實現貧困患者90%縣域內就醫。（圖／CFP）

▲護士,護理師,正妹,醫院,生病,看病示意圖。（圖／CFP）

《安徽》截至3月中旬　合肥市共發放新落戶人才租房補貼近90萬元

合肥市人社局近日指出，截至3月中旬，合肥市通過安徽政務服務網合肥分廳「人才引進」服務專欄，受理新落戶人才租房補貼申請3858件，辦結2383件，已在市房產局、市人社局官網公示5批享受新落戶人才租房補貼人員1717人，共發放903人新落戶人才租房補貼近90萬元。（中安在線）

《江西》江西省撥付41.6億元「耕地地力保護」補貼資金

山西省財政廳、省農業農村廳4日制定下發《江西省2019年耕地地力保護補貼實施方案》，從省級糧食風險基金專戶下撥41.6億元「耕地地力保護補貼資金」，到市縣糧食風險基金專戶。（江西日報）

《山東》打造示範樣板　2020年山東將建設百個綠色智慧住區

山東省住建廳指出，將在該省打造綠色智慧住區示範樣板，目前已建設61個省級示範項目，到2020年山東將建設100個綠色智慧住區。（大眾日報）

《福建》2019年福建省實施37個投資工程包　年度計劃投資1118億元

福建省政府辦公廳近日下發《關於2019年投資工程包的實施意見》，繼續聚焦關鍵領域和薄弱環節，明確2019年福建省實施37個投資工程包，年度計劃投資1118億元。（福建日報）

▼2019年福建計劃投資1118億元。（圖／CFP）

▲▼福建省,福建,廈門。（圖／CFP）

ET快訊
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