「好市多薯條」強勢回歸！1包4kg只要285元　薯粉曝：用氣炸鍋超酥脆

▲這……這不就是傳說中的薯條嗎？（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）因價格親民，商品種類多樣深得民眾喜愛。一名男網友6日上午在臉書公開社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出照片，文中表示「消失已久的薯條，再度出現了」。話題馬上吸引熱論，不少人相當開心、紛紛留言，「手刀要去買了」、「終於回來了」、「這才叫強勢回歸」。

去年5月曾有人貼文問「薯條，薯條，薯條，怎麼好久不見賣薯條呢？」網友紛紛留言討論，「缺貨很久了」、「不是缺貨，是不會有這個商品了」、「因為生產廠無法解決綠薯條的問題，所以就……」。當時還有人貼出好市多線上購物網站關於該產品的頁面，點出來卻顯示「商品未上架」。

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▲薯條終於回歸啦！趕快手刀搶1包帶回家。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

沒想到，有民眾6日宣布「薯條再度出現了」，並貼出照片，只見整個冰箱放滿冷凍薯條，產品名稱是「CAVENDISH FARMS FRIES馬鈴薯條」，一包重量是4公斤、相當有份量，價格則是285，換算下來十分划算、超值。

貼文馬上吸引一票網友熱論，「哇～等超久的」、「它，休太久了」、「我氣炸鍋準備好了」、「薯條終於回來了」、「聽說這個很好吃」、「很想知道為何消失這麼久」、「終於盼到他出現了」、「準備殺去買」、「這個夭壽好吃的」、「等好久了，期間買了幾包別的地方的都沒這組好吃」。

有人認為這款薯條吃起來太鹹、太油，就有網友分享自己的方法，「這要用氣炸鍋，不然會很油」、「用氣炸鍋炸，真的又酥又好吃」、「好吃～今天朋友跟我說了，我就跑去拎一袋回家，用氣炸鍋，真的會炸出不少油，不用調味，我個人覺得鹹味很剛好」，還有人說，用烤箱比較不上火，「上面先用鋁箔紙烤，快好前打開鋁箔紙讓薯條上色」。

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