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冷掉薯條重生！「回春5吃法」超越現炸　網傻眼瘋傳：這樣也行

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▲麥當勞薯條。（圖／記者許力方攝）

▲薯條冷掉超災難，網推5種方法重生。（圖／資料照，下同）

網搜小組／綜合報導

炸物冷掉不美味，口感也會差很大。為此，有網友在臉書發文表示，他很喜歡吃薯條，但難免會遇到冷掉的時候，所以想請問大家有沒有其他料理方法，好讓冷掉的薯條能有第二春。不料貼文一出，立刻引起網友廣大回響，不僅總整出5種方法給原PO參考，還紛紛提供各式創意菜單，掀起熱議。

原PO在臉書社團「廚藝公社」發文表示，炸薯條真的很好吃，熱熱的現吃更是美味，但一冷掉就像災難，讓他不禁好奇，除了微波、烤箱加熱外，還有沒有什麼料理方式能讓薯條回春？

請繼續往下閱讀...

文章一出，立刻吸引許多薯條愛好者留言，最多人推崇的5種主流如下：

一、 濃湯流，沾玉米濃湯，或加到湯裡一起吃

二、 沙拉流，用開水洗掉油，再弄碎加水煮蛋拌成薯泥沙拉

三、 氣炸流，把薯條倒進紙袋，模仿氣炸鍋原裡，直接拿吹風機吹幾分鐘；或直接使用氣炸鍋

四、 奶油快炒流，用平底鍋大火乾炒2分鐘，再加入奶油翻炒1分鐘；或培根、鮮奶油一起炒

五、 花式薯餅流，剁碎加壓再加料，做成各種類型的薯餅

除此之外，也有網友提供其他創意方法，「用平底鍋小火炒，日本節目有教」、「切一切拌蛋液，煎成蛋餅」、「烤一烤之後跟碎蒜一起炒，再加九層塔炒一下」、「放在碗裡上面灑起司絲，進烤箱，烤完出來超讚」、「切小丁，放在吐司或厚片，再加點玉米，鮪魚，洋蔥、起司，當披薩吃」、「爆炒洋蔥、大蒜、青椒，一點點醬油、糖，起鍋前大把蔥末、一些香油，超好吃的」引發討論。

▲▼ 炸雞,胖老爹,薯條,高熱量食物,垃圾食物。（圖／記者姚南宏攝）

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關鍵字：薯條,回春

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