好市多結帳「人肉卡位」！她嘴砲一句　大媽靦腆笑秒結屎臉…兒女嫌丟臉拉走

▲不僅停車位，現在連櫃檯都有「人肉佔位」了。示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

一名女網友5日在好市多（Costco）中和店購物準備排隊結帳時，發現前方一名抱著嬰兒的女兒正在人肉卡位，對方還要她讓出結帳位置，氣得她上網PO文。沒想到也釣出一名網友分享自身經驗說，她上次也遇過人肉佔位結帳的大媽嗆「我早就在這邊排了」，但她也神回一句「祖先也在這邊幫我佔位子了」，殺得大媽秒結屎臉，還被嫌丟臉的子女拉走了。

該名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文，5日下午2點半左右，她看見一名抱著Baby的媽媽像逛公園似東看西看，讓她以為這人是前面結帳的親友，她也沒多想就把推車排在這媽媽身後。

過不久後，一名男子慢慢把推車推來結帳，並守規矩排在原PO的後方；此時，前方那名抱嬰兒的媽媽，立刻往後走到男子旁喊，「老公～你幹嘛排後面」，接著加大音量喊，「我人站在那裡，推車沒來，並不表示我該讓她」，暗示原PO插隊。

▲雖說沒有好市多沒有規定「要有推車才能排隊」，但人肉佔位觀感就是很差 。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

原PO聽完內心有點不爽，但為了不影響購物心情，有禮貌地和那媽媽說明，「妳可以把車推到我前面，跟我說一下就好，沒必要如此」，講完再帥氣把推車推至別櫃台排隊，不願和「人肉佔位」的媽媽爭吵。

她無奈說，她並沒有想要插隊，而是根本沒人知道這媽媽正在排隊結帳，「大家規矩推車一台接一台，人肉佔結帳位，請問妳真的好意思再插一台推車進來？有問題可以說一下，相信大家都可退讓，真的沒差那一個人結帳的時間，不要故意在人背後說那麼大聲......。」

雖然內心不舒服，但她依舊大肚讓位給佔位的媽媽；她透露，媽媽的老公有教養，知道該排在她後面，最後她去排別櫃了，雖然媽媽的行為是不對的，但禮讓老弱婦孺是應該的，「面子她贏了，裡子就希望她能看到此篇。」

▲網友分享自身經驗，一句神回電爆大媽。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

厚臉皮大媽一文，立刻勾起一名網友分享自身經驗說， 她上次也遇過有大媽肉佔位結帳，對方還笑笑地嗆「我早就在這邊排了，只是我的車還沒過來而已......」，她一聽當下想法是「哇靠！這八婆是沒長眼還是沒長腦，我他媽整整高她一個半的頭，誰的隊不插，妳選我只好算你倒霉了。」

內心火到爆的她，看著佔位大媽默默說，「你來之前，我祖先已經在這邊幫我佔位子了，只是那時我的車也還沒到，妳覺得呢？」講完再露出一個甜美的笑容瞬間爆擊，殺得大媽笑不出來，對方兒子、女兒也感到丟臉，默默把佔位老母拉走。

她笑翻說，大媽既然能睜眼說瞎話，那她只好用幹話堵回去，大媽被她嗆後真的愣住，前後左右的路人聽到都在偷笑，「她們一家子覺得我是神經病，還是有自知之明我不好惹，兒子、女兒就默默把他老母帶走後，還在後面竊竊私語。」

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▼進好市多購物，可以看出很多人性。示意圖，與本文無關。（圖／記者謝婷婷攝）