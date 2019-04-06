新竹男遭割喉20cm！消防員CPR搶救　無線電突傳一聲氣音「謝謝」…過世了

▲凶嫌拿西瓜刀往好友身上砍去。（圖／翻攝監視器畫面）

記者陳怡伶／綜合報導

新竹縣竹北市胡姓男子往高中好友江志傑臉上丟200元，並言語羞辱，遭到對方持西瓜刀連砍5刀，咽喉處刀傷長達20公分，氣管斷裂身亡。當時承辦的消防員6日揭露靈異往事說，由於傷患體重破百，光是搬上擔架就很吃力，但告知一句「請您放輕鬆」，擔架抬下樓過程竟超輕鬆，之後他便與學長不斷輪流CPR（心肺復甦術），急救到最後，竟然在無線電中聽到一聲微弱氣音說著「謝謝」。

34歲江志傑與亡者胡男雖然是20年老友，經常一起喝酒、泡在撞球館玩，友情雖深厚，但也常爭執發生口角；2017年8月，他遭到胡男丟200元紙鈔羞辱，並嘲諷「你是啥咖小」、「我有刀槍，準備好等你來」，他心生怨氣埋下殺人因子。

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▲案發現場撞球館。（圖／東森新聞）

他先去買了一把西瓜刀，並藏在竹北中正東路兩人常去的一間撞球館，備好一切後就先回家休息；隔天他再返回撞球館等待，看到好友胡男走進店內後，立刻從桌子底下抽出藏好的西瓜刀奔去，往好友背部猛砍一刀，看到對方噴血倒地後不停手，再往胸部狠砍4刀，確定好友不能動後，他才就此罷手逃離。

胡男5刀噴血倒地不起，雖被緊急送醫院急救，但氣管、頸部動脈遭割斷，咽喉處還有20公分的刀傷，成了嚴重的致命傷，傷勢過於嚴重，搶救許久仍不治身亡。

▲凶嫌判處有期徒刑15年、褫奪公權10年。（圖／東森新聞）

一名護理師6日在臉書「靈異公社」分享消防員男友經歷說，男友有承辦這起案件，當時在分局接到出勤任務後，就趕緊與同事前往現場，而被害者已躺在血泊中，咽喉處有20公分的刀傷，氣管都已經外露，大家心裡都知道這傷患凶多吉少。

男友與同事幫傷患簡易包紮過後，就準備放上擔架抬下樓，但患者體重快要破百，他與同事一群人合力才成功抬上擔架，過程相當吃力，也不知道該如何順利搬到一樓並送上救護車。

此時，一位資歷較深的學長對著傷者說，「請您放輕鬆，我們是來幫助且協助您送醫的。」神奇的是，這一講完，他們合力搬擔架下樓的過程超級輕鬆，最終也順利抬上救護車並送醫。

▲胡男已倒地，但江嫌殺紅眼仍猛砍4刀。（圖／翻攝監視器畫面）

送醫路途中，男友與學長輪流換手，不斷替傷者CPR搶救，就在快開到醫院時，他聽見救護車上無線電傳來一聲氣音「謝謝」，嚇得與學長對視一眼，但彼此都不開口確認，直到事後回到分隊，他才確定和學長都有聽見傷者那一聲「謝謝」。

凶嫌江志傑犯案後棄刀逃逸，但30分鐘主動回到事發現場投案。新竹地院法官認為，江男有賭博、詐欺等前科，和37歲的胡姓死者從高中時就認識，卻因為瑣事起了殺機，並用預藏的西瓜刀5刀割喉，但考量到他犯後30分鐘就重返現場投案，可見良心未泯，最後依殺人罪判處有期徒刑15年、褫奪公權10年。

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▼在救護車快送到醫院前，無線電傳來一聲「謝謝」。（圖／示意圖／本報資料照，與本文無關）