西半部空品「橘色」　沿路逛放鞭炮迎大甲媽　信徒：母湯喔

▲台灣西半部連續三天空品差，呈橘色等級。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

大甲媽7日晚上起駕後，便開始南下徒步到嘉義縣新港奉天宮駐駕，往年虔誠信徒都會在媽祖行經之處，擺上香案大放鞭炮，但台中市政府6日提前預警，指連續三天台灣西半部空品差，除了呼籲信徒們戴口罩之外，希望多利用「環保禮炮車」，減少空污；另外，市府也會架設微型感知器，隨時監測空氣品質，讓大甲媽遶境成為環保宗教活動的典範。

台中市政府依據環保署空品資訊，主動公布即日起三天(6日至8日)全國西半部地區均為「橘色提醒」(對敏感族群不健康)等級，局部時間更將達「紅色警示」(對所有族群不健康)等級，原因是大環境風場轉變，轉為偏微弱偏南至西南風，大氣擴散條件較差，西半部地區汙染物易累積，影響空品。

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▲台中市政府希望宮廟多用環保禮炮車，減少空污。（圖／台中市政府提供）

市府表示，6日上午已提前通報前30大固定汙染源工廠自主降載，前100大工地也提前做逸散揚塵防制，對於台中火力發電廠，也持續與台電保持密切聯繫，要求依空品狀況配合降載，建議出外運動民眾請調整為室內運動。

但連續三天空品差，又遇上一年一度大甲媽遶境，至少有10萬名信眾跟隨著媽祖徒步南下，進行九天八夜的遶境活動，從台中行經彰化、雲林到嘉義後再返回，整條路線都在西半部，整天全都曝露在戶外，加上沿途虔誠民眾都會大放鞭炮，熱情迎接媽祖，使得原本就差的空品，更加惡化，也損及信徒健康。

市政府為提昇空品，大力推廣宮廟使用「環保禮炮車」代替「傳統鞭炮」，減少燃燒香枝、紙錢及鞭炮，並且持續宣導宮廟、陣頭及信徒響應環保祭祀，兼顧宗教民俗與環境品質。

另外，市府將派員隨行，在台中市境內的起駕及回鑾的遶境路線，架好微型感知器，隨時進行空氣品質監測，讓大甲媽祖遶境成為環保宗教活動的典範。