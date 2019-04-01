大甲媽祖首次駐駕台北南港！擲筊大賽8個聖杯獨得88,888元發財金



▲大甲媽祖首次北巡駐駕，今（1日）現場鼓陣表演熱鬧展開！（圖／記者莊喬迪攝）

記者林育綾／台北報導

「大甲媽祖遶境」是全世界三大宗教盛事之一，即將在4月展開，而信眾除了能去中部參與遶境之外，現在也能在台北感受大甲媽的恩澤！即日起「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動」為期至4月底，這不但是大甲媽首次北巡駐駕，民眾除了可以參拜、體驗「稜轎腳」、拿「壓轎金」，更開先例透過擲筊領受賜財金；另外還能參加八路財神的「擲筊大賽」，只要一次擲出八個聖杯，就能獨得88,888元的發財金。



▲信眾可登記參加八路財神的「擲筊大賽」，只要一次擲出八個聖杯，就能獨得88,888元的發財金。（圖／記者莊喬迪攝）

主辦單位表示，此次大甲媽北巡駐駕，事前皆有完整規劃，幾乎所有大小事都有透過擲筊與大甲媽溝通，獲准同意才進行；而這次也特別恭迎平常難得一見的大甲鎮瀾宮出巡媽，以及其專屬的神轎和華蓋，讓信眾除了能在台北參拜之外，還能體驗「稜轎腳」、拿「壓轎金」，避邪保平安。另外也有媽祖聯誼會16間友宮神尊駐駕，讓整個會場能量聚足，眾神護佑。

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▲大甲媽北巡舞獅表演。（圖／記者莊喬迪攝）





▲這次也特別恭迎平常難得一見的大甲鎮瀾宮出巡媽，以及其專屬的神轎和華蓋，讓信眾能體驗「稜轎腳」、拿「壓轎金」。（圖／記者林育綾攝）

而近年經濟不景氣，主辦單位更表示接獲大甲媽的指示，讓信眾可以透過擲筊的方式領受賜財金，總計有6萬份，每份100元，總金額600萬元，這是大甲媽首次賜金，相當難得。另外還能憑現場消費收據，登記參加八路財神的「擲筊大賽」，只要一次擲出八個聖杯，就能獨得88,888元的發財金。



▲今（1日）台北市議會副議長葉林傳、立法委員李彥秀、台北市議員李明賢，以及北台灣16家參展媽祖廟主委及宮廟代表也一同出席、進香參拜。（圖／記者林育綾攝）

今（1日） 活動開啟，台北市議會副議長葉林傳、立法委員李彥秀、台北市議員李明賢，以及北台灣16家參展媽祖廟主委及宮廟代表也一同出席，其中來自宜蘭的主委張瑞雄更透露，自己當初討海跑船多年時，媽祖曾經庇佑他多次，還曾經車禍差點雙腿不保，一度無法行走，如今能夠行動站在大家眼前，也都是多虧媽祖保庇，讓他感恩直說「我這條命被媽祖救回來好幾次！」



▲大甲媽祖首次北巡駐駕，北部信眾能就近參拜。（圖／記者莊喬迪攝）

「大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動」為期一個月，此次駐駕會場面積總計5500坪，就在捷運後山埤站旁，不分平日、假日，讓北部信眾能就近參拜，每逢週末也會請來國寶級大法師遵循古禮科儀，舉辦消災保平安祈福法會，替信眾點文昌燈、補財庫，也為媽祖娘娘祝壽，預計單日人潮將超過3萬次。

大甲媽祖北巡駐駕（媽祖光影展）系列活動相關資訊如下：

地點：台北市忠孝東路六段39號（捷運後山埤站4號出口步行2分鐘）

日期：即日起～4月30日

相關活動可查詢粉絲團：旺好運