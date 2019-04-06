下車抽菸撇尿太嗨　男R檔當D檔撞後車竟落跑

▲男子開車要離開，忘記將R檔換D檔，直接倒車撞後車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子開車停到路邊停車格，先抽根菸再撇個尿，可能是太嗨，要開車出去時忘了要先將倒車檔打成前進檔，直接往後衝撞一輛小客車。李男卻未下車察看，直接落跑。他被警方找到時還先辯稱車借朋友，再掰說不知道有撞到。但畫面會說話，李男除要賠償對方車損外，也因肇事逃逸吃罰單還得扣駕照，得不償失。

第三警分局交通分隊3月7日下午獲報，一輛小客車停在旱溪東路路邊停車格疑似遭撞後肇事逃逸，警方立刻趕到現場。

30歲陳姓車主向警方說，他車好好地停在路邊停車格，卻有一輛休旅車莫名倒車衝撞後，直接開走。友人見狀雖試圖去攔車，但對方車速太快，根本來不及。他發現自己愛車的前保桿桿引擎蓋有明顯凹損，拜託警方一定要找出肇事者，要他負責。

▲▼車好端端停在停車格，卻遭人撞凹。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調閱監視器，發現肇事的休旅車先停在陳男車的前方停車格，下車抽菸後不久就上車。該車先稍微倒車，方向盤也往左打，看似要換前進檔離開。結果駕駛疑似沒換檔，直接倒車檔加油，就往後撞上小客車，速度相當快。

▲▼監視器畫面看到男子下車抽菸，上車後方向盤打左邊準備開出去。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方通知到肇事的58歲李姓男子到案後，他否認自己撞，當天是將車借給朋友，但對於朋友是誰卻交代不清，支支吾吾。警方曉以大義，告知影像中的男子身影與他相似，不要將問題複雜化，反而可能吃上偽造文書官司。

李男才坦認是他開車撞的，當時是先下車抽菸解癮，去小解後才要離開。他沒感覺自己有撞到後方的車，所以就直接開離現場。

三分局交通分隊長蔡興邦表示，監視器畫面看出李男撞後車力道十分大，不可能不知道。他因涉嫌沒有造成人員傷亡的肇事逃逸，除要賠償對方車損外，依《道路交通管理處罰條例》62條可開罰1千至3千元，並將吊扣駕照1至3個月。

【更多新聞】

►獨／富二代瞞妻援交5少女 驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

►準新郎告別單身趴喝太嗨 酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

►保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬 晉身VIP環北台7天花掉500萬