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起床去拜拜　彭淮南親哥被「逃亡惡匪」狂飆撞慘死！彭家低調辦後事

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社會中心／新竹報導

新竹發生死亡車禍，32歲有竊盜、毒品前科的張姓男子，5日清晨駕駛未掛牌的小貨車違規紅燈右轉，遭警方攔檢心虛拒檢，猛踩油門逃逸，途中在巷口撞上一輛機車，導致87歲騎士彭淮澤重傷不治，他汽車落跑後被捕。追查發現，老翁正是前央行總裁彭淮南的親哥哥，下午檢方相驗遺體時，彭家人到場低調處理後事。

事發於5日清晨4時許，巡邏員警執行勤務時，在延平路3段、中清路1段路口發現一輛未掛牌小貨車紅燈右轉，形跡可疑，上前攔檢，沒想到32歲張男加速逃逸，立刻鳴笛尾隨攔捕，他一路在市區亂竄，行經育英路、中山路巷口時，不慎撞倒一名老翁騎士，還繼續落跑，直到二度撞上路邊2輛轎車才棄車逃逸。

▲▼起床去拜拜　彭淮南親哥被「逃亡惡匪」狂飆撞慘死！彭家低調辦後事。（圖／東森新聞）

▲清晨起床去拜拜，彭淮南親哥被「逃亡惡匪」狂飆撞死！（圖／翻攝畫面）

▲▼ 新竹肇逃 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼ 新竹肇逃 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲張男駕小貨車狂飆亂竄，不慎撞死彭淮南哥哥 。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方當時看到騎士被撞倒、倒在路邊已無生命跡象，立刻呼叫救護車，但救護人員到場時，他已經沒有呼吸心跳，全身擦挫傷，一路緊急CPR、電擊搶救送往國泰醫院搶救，不幸仍因顱內出血回天乏術，傷重宣告不治。同時警方通報線上警網，5組警力澤在附近像弄搜索時，順利逮捕張男。

警方表示，調閱路口監視器認為警車尾隨過程，跟嫌犯車輛距離有16秒之久，事故現場及肇事原因將由交通警察處理，至於張男，並未被通緝、沒有酒駕，車上也沒有違禁品，他供稱因毒品案開庭缺席，以為自己被通緝，才會看到警察攔檢就逃跑，跟友人借來小貨車，不知是贓車，追逃過程中只感覺到撞車，沒發覺撞死老翁。訊後被依竊盜、過失致死等罪移送地檢署偵辦。

對此，老翁家屬說，彭淮澤平時沒有服用藥物習慣，也沒有特殊疾病，當天早上起了大早出門要去天公壇拜拜，不料竟接獲噩耗，遇上死劫。5日下午檢方相驗遺體時，彭淮南也和家人到場，處理哥哥後事，低調不願多談。

▼彭淮南和家人到場處理後事。（圖／東森新聞）

▲▼起床去拜拜　彭淮南親哥被「逃亡惡匪」狂飆撞慘死！彭家低調辦後事。（圖／東森新聞）

▼張男訊後被依竊盜、過失致死等罪移送地檢署偵辦。

▲▼起床去拜拜　彭淮南親哥被「逃亡惡匪」狂飆撞慘死！彭家低調辦後事。（圖／東森新聞）

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關鍵字：彭淮南,彭淮澤,新竹,小貨車,車禍,攔檢,騎士,機車

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