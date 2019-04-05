台中旅遊魅力大　名列亞洲旅客最愛旅行第7名

▲台中市成為亞洲旅客春節期間最愛旅遊目的地，排名第7名。 （圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府5日公布遠見雜誌4月號刊登國際訂房網站Agoda統計資料，2019年春節亞洲旅客最愛旅行目的地，台中市從去年10名外擠進前10名，名列第7，贏過吉隆坡及新加坡。另外，台中在國內遊客最愛旅遊地點中，今年也從去年第4躍升第2，可見台中旅遊魅力越來越大。

台中市觀光旅遊局長林筱淇表示，市長盧秀燕上任後就宣布，今年元旦起全球12歲以下兒童看花博免費等措施，確實有效吸引國內外遊客來台中看花博，春節8天連假就有53萬多人次入園。另外，三井outlet、高美濕地、國家歌劇院及武陵櫻花季等景點魅力，也帶動整個台中地區春節期間共湧入770多萬人次的遊客到訪，顯現台中拼觀光成績亮麗。

▲台中市高美濕地已成為國內外極具盛名的景點。 （圖／台中市政府提供）

▲台中花博吸引許多遊客到訪。 （圖／台中市政府提供）

林筱琪說，觀旅局在過年前舉辦百大婚紗拍攝景點票選活動，請到有百萬粉絲的名人Janet謝怡芬到花博直播，並持續到香港拜訪旅行業者，強化台中觀光旅遊行銷，有效提升台中觀光旅遊的話題與知名度。

她表示，今年7月10日到8月18日台中要舉辦首屆購物節，全城打折外也要送豪宅跟汽車，勢必將造成轟動，可望吸引國內外遊客大量到台中旅遊。尤其明年初台中要舉辦台灣燈會，預期會再創台中觀光旅遊高潮，帶動數百億商機。

觀旅局也說，台中市春遊專案將從5月1日起到6月30日，獎助金額用完即停止，請大家把握機會。自由行的旅客，只要在週日至週四之間入宿參與活動的合法旅宿業，每房可補助新台幣 500 元，每人限 1 次。另外配合台灣小鎮旅遊年，入住當日滿 18 歲至 40 歲青年住宿東勢區或新社區的民宿，可再多享 1 次補助機會。

為吸引國人踴躍到台中市觀光旅遊，除上述住宿費可享折抵補助 500 元外，市府特別加碼送好禮，凡活動期間，自由行入住登錄成功的旅客，憑住宿發票（或收據）後續可再抽電動機車、電動自行車、家電產品等多項好禮。

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