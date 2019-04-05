左轉未打方向燈害車摔人傷　三寶「又沒撞到」直接走人這下GG了

▲男子騎機車未打方向燈左轉，害後車反應不及急煞摔車。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

梁姓男子在道路騎車騎到彎曲路段，竟未打方向燈就左轉，害後方張姓騎士反應不及倒地成「翻滾男孩」。梁男認為沒撞擊，沒自己的事，看一看就離開，結果遭警方通知到案，依過失傷害及肇事逃逸罪嫌送辦。

第三警分局交通分隊3月6日晚間獲報，派出所前的振興路發生機車車禍。警方到場後發現，一輛機車倒地，受傷的26歲騎士張姓男子向警方說，他在該路段直行，突有一輛機車沒打方向燈就左轉，他急煞直接摔車倒地。令他氣憤的是，原以為對方將車停路旁是要來關心，結果對方竟是把車停好後，就直接走路離開，一點也不管他，希望警方揪出肇事者，並要向他索賠。

▲▼男子未打方向燈左轉，後車發現已來不及反應摔車，竟沒停留自己走開。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方調閱路口監視器及行車紀錄器畫面確認肇事機車車主梁姓男子，並發現該路段因道路彎曲，梁男騎車到路口前從外側切入左轉沒打方向燈，讓張男誤以為他是直行，才導致車禍，違規事實明確。

梁男到案時喊冤稱，他雖不確定自己有沒有打方向燈，但後車在下個路口，左轉後發現後方有車輛摔倒，認為與自己無關就離開了。

交通分隊長蔡興邦表示，梁男騎車左轉未注意後方來車導致別人摔車，卻沒關心傷者自己就離開，有過失傷害及肇事逃逸之嫌，警詢後已依法送辦。他呼籲民眾，事故發生後當事人沒有自行研判肇事責任的權利，即使無任何肇責也不能不協助救護傷者，否則撞人後致人死、傷而逃逸，都已觸法，除了吃官司還得賠錢。

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