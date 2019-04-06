辛尤里香港地鐵「深V露粉點」　再推泰縛繩寫真…網：有誠意外交

▲辛尤里推出泰國寫真，再度讓粉絲暴動。（圖／翻攝自辛尤里IG下同）

生活中心／綜合報導

在男人界中，網路上最性感的女模，內行人都知道「辛尤里」的存在，擁有傲人F奶的她，作風大膽不僅時常在棚拍、外拍時大方秀出自己的好身材外，日前還曾說「縛繩」是一門藝術，更分享自己的縛繩系列的外拍，撩人的表情常常惹的男粉絲各種內心暴動。

近日辛尤里第一本縛繩寫真集，IG也PO出宣傳貼文，「完全無碼野外露出粉色乳首＋主僕房內情趣調教＋繩縛感官刺激+外國船夫邊划船邊」光看導言就讓男粉絲激動留言「好想要看！」最令人矚目的是，全寫真集都在泰國取景，不管是在飯店或是街道，辛尤里也都火辣上場，但也讓部分網友不滿表示，「好好把衣服穿好是不是真的很難！」

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▲辛尤里火辣推出寫真。

此外，也有網友整理出「辛尤里最熱衷做外交系列」，將她過去在世界各地，包括香港、泰國、日本等地拍出的撩人照片逐一貼出，甚至就連在香港地鐵上更直接脫到露出兩點，配上撩人姿勢馬上在香港大把圈粉。

其實辛尤里從過去至今，在網路上爭議就相當大，除了拍照尺度大開外，發言的風格也直率，因此除了男性粉絲之外，也不乏女粉絲，2018年底最被關注的，是辛尤里在高鐵車廂廁所內，暗示自己正在剃陰毛，照片流出後立刻引發反彈，但忠實粉絲仍表態支持，「下一位乘客真的好幸運啊！」、「根本SOD誘惑真實上演啊！」

▲尺度極大的辛尤里，言行也相當直率。