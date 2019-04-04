女老師傳「水滴裸胸照」調情男友　瘋傳全校…她要9000萬賠償

▲美國女教師因為傳給男友煽情照，被革職。（圖／翻攝自fanpage.it）

國際中心／綜合報導

對於教育的既定觀念，老師身為學生的表率，只要一失態就可能被放大檢視。美國紐約25歲女老師米蘭達（Lauren Miranda）過去曾在自家拍攝一張露胸部的照片，並且私訊給男友作為調情用，沒想到日前卻被教導的學生拿到，開始在學校流傳，米蘭達因此遭到解雇，雙方更槓上法院，要求索賠300萬美金（約9000萬台幣）。

根據《華盛頓郵報》報導，米蘭達和男友一起都在貝爾波特中學教書，兩人在教學上相當盡心盡力，米蘭達更從18歲就在該校服務，2016年她因為在自家房間拍攝一張裸胸照片送給男友，日前竟然意外流入學校，當時校方一度對她封鎖消息，僅告知米蘭達「可以在家放有薪假」其餘皆閉口不談。

幾日過後，校方突然以「米蘭達行為不檢點、無法作為學生的榜樣」為理由將她開除，米蘭達憤怒的表示，自己並沒有刻意將照片傳給學生，也沒有違反學校任何規定，「我根本不知道自己有什麼不對。」因此決定聘請律師控告波特爾中學，律師雷伊（Ray）表示，這件牽扯到性別歧視問題，「如果是一名男老師拍上空照，就沒有人會認為有問題，但這件事情卻是發生在一名女老師身上，最終她得到的是遭到開除。」與律師商討過後，米蘭達決定將對貝爾波特中學求償300萬美金（約台幣9000萬）。

最令米蘭達難過的，是自己從18歲到25歲的青春都奉獻在這所學校，「現在我的職業跟名聲都沒有了，對我來說這才是最大的恥辱，甚至比照片外流還要羞恥。」