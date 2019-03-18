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兒水痘請假！硬送補習班「進度才跟得上」零歉意　母：其他小孩不關我的事

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▲親子教育、高中,學生上課,高中數學,教育,互動問答,舉手發問,教室（圖／記者林世文攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林世文攝）

網搜小組／綜合報導

「請家長不要這麼自私好嗎？」一名補習班老師前幾天發現，有位小六男學生發燒、長水痘，於是自掏腰包帶他看醫師，沒想到母親執意讓他繼續上課，直言「只擔心我家孩子課業進度會跟不上」，對於是否會傳染給其他小朋友，或補習班因此需要消毒，毫無愧疚，甚至冷漠地說跟她無關。

補習班老師在dcard怒發文，「前幾天有位小六男學生出現發燒症狀，當初想說他只是感冒而已，就讓他回家休息，隔天他來上課時，說身體還是很不舒服，而且會癢，所以我問那位學生，身上有沒有長一些很像痘痘的東西，結果他解開兩顆鈕扣，我看到那些痘痘差點暈倒。」

請繼續往下閱讀...

由於懷疑是水痘，女老師立刻帶弟弟到醫院，而醫師也證實，這個就是水痘，還發病好幾天了。女老師表示，看完診拿藥後，她開車載男學生回家，剛好碰上學生母親，於是她把整件事情及水痘會造成的影響，一併和對方說，原以為家長會有點愧疚，或擔心自己的孩子，沒想到反應卻超離譜。

打針,疫苗。（圖／達志／示意圖）

▲示意圖，與本文無關。（圖／達志影像）

那位母親冷漠地回，「所以呢？我只擔心我家孩子課業進度會跟不上，學校讓我們請假我只好把他送去補習班，至少他病好了回到學校還能跟上進度，成績也才不會退步，至於其他小孩會不會傳染還是補習班消毒，都不關我的事！」然後逕自說完就把她請出去，立刻關上大門。

還在錯愕的女老師，根本來不及回嘴，就被隔絕在門外，事後她不禁怒喊，「天啊...怎麼可以這麼自私呢？如果是你小孩被傳染到水痘你會爽？說這種話！」

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關鍵字：水痘,補習班,請假,自私,母親,恐龍家長,dcard,傳染,學業,成績

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