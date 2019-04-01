美狂州長「故意讓9孩子染水痘」還炫：不打疫苗是自由！網罵翻：根本虐童

▲美國肯塔基州的州長馬特•貝文提倡「不該強迫孩子打疫苗」，被網友罵翻。（圖／翻攝自馬特•貝文臉書）

國際中心／綜合報導



美國肯塔基州的州長馬特•貝文（Matt Bevin）近日指出，「我們的國家是一個自由的國家，不該強迫孩子打疫苗，我就沒讓我的孩子去打疫苗，還主動讓他們都染上傳染病，現在不也活蹦亂跳嗎？」此話一出，引來批評聲浪，有網友就直指，這不是虐童嗎？根據醫學證據指出，水痘其實對兒童有很大的危害，不僅會損害兒童免疫力，還會讓他們染上腦膜炎。

綜合外媒報導，該州長在談及政府該不該強制家長給孩子打疫苗時，先表示美國是一個「自由」國家，不該「強迫」公民。他更透露，自己為了不讓9個子女去打「水痘」疫苗，就讓現年5到16歲的孩子們主動染上該傳染病，「我們發現一個鄰居家得了水痘，於是就讓孩子們都過去了，雖然他們在童年階段痛苦幾天，但最終還是沒事了」。

▲水痘對兒童有很大的危害，不僅會損害免疫力，還會讓他們染上腦膜炎。（圖／台北市衛生局提供）

據了解，貝文的此番言論，發生在肯塔基州校園爆發水痘感染事件的公衛辯論之後，當時約有32名兒童在當地北部天主教學校Assumption Academy爆發水痘集體感染，衛生部門採取隔離措施，禁止未接種疫苗的學生參加學校與體育活動，直到病毒獲得控制。

結果一個反對疫苗的天主教學生就控告州府，認為衛生部門違反了第一修正案權利。該位學生宣稱不打疫苗是因為「宗教」原因；他的父親也表示，以天主教來看，疫苗是用被「墮胎」的胚胎細胞製作出來的，嚴重違反天主教「反墮胎」的價值觀，所以他們才不打疫苗，也不應該因為自己的信仰就被「歧視」。

該案後來引發大量輿論與關注，後來有媒體就問到了州長貝文的看法。這位來自美國共和黨「保守派」的州長便說出了「不打疫苗是自由」的言論，還炫耀自家9個孩子都感染水痘的壯舉。

▲水痘示意圖。（圖／CFP）

貝文州長的言論一出，有網友就憤怒表示，「這根本是在虐待兒童，這樣的混蛋怎能當州長？」更有網友說，「這個世界上比讓自己的孩子接觸水痘更殘忍的，是讓他們接觸到馬特•貝文。」、「我父親朋友的孩子就是因為水痘染上腦膜炎，最後喪命。」

根據大量醫學證據顯示，水痘其實對兒童有很大的危害，不僅會損害兒童的免疫力，還會讓他們染上腦膜炎等可以「導致殘疾乃至死亡」的病症，而且還有可能讓他們在成年後更易染上帶狀皰疹。