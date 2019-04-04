女警床戰主管4小時　3歲女扔車內「活活悶成人乾」斷氣兒童椅上

▲女警為了床戰主管，把3歲女兒丟車上悶死。（圖／翻攝自當事人臉書）

國際中心／綜合報導

為了逞私慾，竟然置女兒生死於度外。一名美國密西西比州的女警巴克（Cassie Barker）日前跑到主管家中約會，竟大膽的將3歲女兒反鎖在車內，雖然開有約攝氏37度的通風扇，但女童被悶在車內且又綁在兒童座椅上，4小時後當貝克回到車上，發現女兒已經沒有生命跡象。

綜合外媒報導，29歲的巴克原本為當地女警，但卻為了要跟主管發生關係，不想受到女兒打擾，竟動腦將女兒放在車上，並且熄火關窗。無助的女童就獨自留車睡覺，最後因為不通風加上車內悶熱，活活被熱死在車上。

當貝克春風滿面的回到車上，已經是4小時後的事情，打開車門瞬間只見女兒臉色發黑，緊急送往醫院急救，到院時女童體溫已經高達41度，搶救後仍不幸身亡，醫師研判女童應該是熱死。貝克開庭時，在法官面前情緒崩潰，表示女兒是自己最重視的心頭肉，她的疏失造成的不幸，作為母親比誰都痛苦。此外貝克也反擊女兒的親生父親，認為女兒死後，他瘋狂消費女兒，「他甚至連女兒喜歡什麼玩具都不知道。」

法官賴瑞（Larry Bourgeois）嚴厲回應，「我不知道應該還能對你做什麼？或是判處妳多重的罪刑，因為你將會永遠被自己的愧疚感包圍」訊後判貝克20年有期徒刑。女童父親事後沉痛表示，「看到女兒的遺體，心都碎了，我不斷告訴自己一定要堅強起來。」更透露貝克曾說到想要第二個孩子，如今卻因為照顧不當害死女兒，根本沒有資格當媽。