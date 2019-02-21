影／幼稚園女師「教鞭不離手」狂抽學生　惡行曝光嗆：這在中國很正常

大陸中心／綜合報導

義大利某間華人幼稚園被曝出虐童，根據流出的影片顯示，幼教老師不僅腳踹、推打、拖行孩子，甚至教鞭不離手，只要一有什麼「不如意」就往幼童身上抽打；這些行為全被針孔攝影機拍下。爆出虐童案後，其中一位名為Zheng Moli的老師竟然說，自己在中國獲得教育學位，這種教育方法「在中國很正常」，「沒人跟我說在義大利不能用教棍打孩子」。

▲幼稚園女師「教鞭不離手」抽打學生頭部。（圖／梨視頻）

根據《梨視頻》報導，義大利普拉托（Prato）一所華人幼稚園被爆出涉嫌虐待幼童，有2位華人女老師因此被捕，受虐的10多名孩子大多是3至6歲，都是華裔小孩。

案件之所以會曝光，是由於幼稚園中的工作人員向朋友抱怨工作時，把虐童細節全說了出來，消息因此流向警方，進而開啟調查；2018年12月警察在教室角落安裝了3個隱藏式攝影機，在影片曝光前，幼稚園並沒有收到過任何家長投訴有虐童行為。

▲女老師還會用力將學生推倒在地。（圖／梨視頻）

從監視器拍下的影片中可以看到，2位女老師多次拖、跩兒童到地上，或是在角落狠踹。在另一間教室裡，上課的老師幾乎「教鞭不離手」，只要孩子做錯，或不如「期待」，棍子就會落在這些小小身體上；除了手腳會挨打之外，頭部也沒有例外。讓人不禁擔心，孩子還未發育完全，身體能否承受這些重擊。

▲老師把學生推倒在地。（圖／梨視頻）

兩位被捕的嫌疑人為Zheng Moli與Hong Pingping（音）。Zheng Moli說，自己在中國獲得相關教育學位，「在中國（打孩子）這種行為是正常的」，「沒人告訴我不能用教棍打孩子，在中國教棍就是用來引起孩子注意」。

影片在網路曝光後，不少人認為，「這在中國也不正常，也會被調查」，「丟人丟到國外去了」，「誰告訴你中國可以這麼幹的？」，「我就是一名幼教老師，每天開會園長都會強調體罰打罵幼兒不可以」。

▼幼稚園女師還會用力拋、甩學生。（圖／梨視頻）

