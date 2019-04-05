台中麗寶outlet工地變格鬥擂台　1人慘遭打爆頭噴血命危縫41針

▲消防隊到麗寶工地，將傷重工人送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

麗寶樂園outlet工地濺血！2名outlet第2期工程工地工人，因工作分配不均問題發生口角，林姓男子憤而持工程用木棍朝何男猛打，造成其頭部重傷，下頜及手臂骨折，送醫後仍有生命危險。警方已鎖定行兇後逃離現場的林男，待他到案釐清案情。

台中市消防局5日上午9點半獲報，后里麗寶樂園outlet第二期工程工地內發生2名工人互毆受傷意外。警消到場後發現，40歲何姓男子頭部疑遭重創，左右手均受傷，經初步包紮止血後，用救護車送往衛福部豐原醫院急救。

▲麗寶outlet正進行第二期工程，工地卻傳出工人重傷同事意外。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼麗寶outlet第二期工程完工示意圖。（圖／麗寶樂園提供）

部立豐原醫院表示，醫療團隊經檢傷後發現，何男意識清楚，疑似有腦震盪，頭部挫傷，頭皮有多處撕裂傷，已縫41針。其右手肱骨骨折，左手掌撕裂傷，左小指韌帶受傷開放性傷口、下頜骨骨折，目前先在加護病房觀察中。

大甲警分局月眉派出所表示，經查何姓男子林姓男子是工地同事，2人因工作分配問題發生口角。林男心生不滿，才拿工地內工程用木棍痛毆何男。林男毆打後隨即離開工地，警方正尋找他到案說明。何男若提告，警方將依傷害罪嫌將林男送辦。

【更多新聞】

►獨／富二代瞞妻援交5少女 驚爆深藏內心「不可告人的秘密」

►準新郎告別單身趴喝太嗨 酒駕接女友去公證一吹0.78...驚呼：完蛋了

►保全ATM補鈔暗槓10天擁1300萬 晉身VIP環北台7天花掉500萬