　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷　在地人驚：撞擊聲超大

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗南鎮雲158乙公路今(14日)清晨6時許傳出一起2死車禍，監視器畫面拍下，一輛白色休旅車行經該路段時，突因不明原因偏離車道，迎面撞上一輛自小貨車與另輛自小客，導致小貨車內66歲的黃男、44歲李女重傷雙亡；而白色休旅駕駛林男(42歲)陷入昏迷、遭波及的紅色轎車駕駛林男則是臉部輕傷。

▲▼雲林斗南車禍2死，撞擊瞬間曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲白色休旅車因不明原因偏離車道，猛力撞上小貨車，並波及另輛自小客。（圖／記者游瓊華翻攝）

路口監視器拍下，當時小貨車行駛於內車道，而紅色小客車則開在貨車後方外車道，未料2車接近大同路口時，對向一輛白色休旅車突然高速駛來，並且偏離車道迎面猛力撞上小貨車，後方的紅色自小客也遭到波及，由於撞擊力道猛烈，小貨車車頭當場變形爛毀，白色休旅車車頭也嚴重潰縮，現場更一度竄出火光。當地民眾指出，撞擊當下傳出驚人巨響，比放鞭炮還大聲，嚇得鄰里紛紛探頭查看。

據了解，小貨車內的黃男、李女為朋友關係，每天下午都會在斗南中山路口擺攤賣關廟麵，待晚間9點以後食客逐漸稀少，才會收攤打烊，2人幾乎天天外出營業，鮮少休息，偶爾也會到其他鄉鎮擺攤；而今車禍發生後，現場散落關廟麵條與乾貨食材，研判2人應是準備出門擺攤賣麵，未料卻遭遇橫禍。

救護人員今早獲報趕抵現場時，黃男、李女已經沒有呼吸心跳，兩人脫困後下半身嚴重受創，胸部也受到嚴重創傷，經緊急送往斗六台大醫院、雲基醫院搶救後，仍因傷勢過重雙雙宣告不治。

當地民眾指出，現場路口道路微彎，若行駛於內側車道的駕駛未注意，很容易開道對向車道，因此時常發生擦撞事故。警方初步了解，肇事的林男經過路口時因不明原因偏離車道，迎面撞上貨車釀成車禍，由於林男目前仍在昏迷中，是否涉及酒駕，將進一步抽血釐清。

▼黃男與李女疑似出門準備擺攤賣麵，途中不幸遇上死劫。（圖／雲林縣消防局）

▲▼雲林斗南鎮雲158乙公路嚴重車禍2人ohca。（圖／雲林縣消防局）

▲▼雲林斗南鎮雲158乙公路嚴重車禍2人ohca。（圖／雲林縣消防局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬
宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　《RM》成員全不知情
獨／直擊徐亨現身主持！　曝腦瘤治療進度
美大學槍擊2死9傷！　台灣博士生「關燈躲桌下2小時」
東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場
出門擺攤賣麵遇劫！男女車禍雙亡　在地人驚：撞擊聲超大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

基隆快速道路匝道人影竄出！Uber閃不過　女童左手臂、膝蓋擦傷

獨／直擊徐亨現身高雄主持公益！曝腦瘤治療進度　談下階段動向

向鏟子超人致敬！朱宗慶打擊樂光復糖廠響起　鏟聲化作最美樂章

獨／反差爆表！本土劇「壞人臉」陳文山低調做公益：感覺很好

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷　在地人驚：撞擊聲超大

國道驚見「飛簷走壁」！休旅車左側騎上護欄一路開　警曝原因

罰鍰提高10倍+「靜桃專案」　桃園環保局：噪音陳情案下降38%

俄羅斯人妻劈2台男　辣喊「我需要被調教」！綠帽夫崩潰提告

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

基隆快速道路匝道人影竄出！Uber閃不過　女童左手臂、膝蓋擦傷

獨／直擊徐亨現身高雄主持公益！曝腦瘤治療進度　談下階段動向

向鏟子超人致敬！朱宗慶打擊樂光復糖廠響起　鏟聲化作最美樂章

獨／反差爆表！本土劇「壞人臉」陳文山低調做公益：感覺很好

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷　在地人驚：撞擊聲超大

國道驚見「飛簷走壁」！休旅車左側騎上護欄一路開　警曝原因

罰鍰提高10倍+「靜桃專案」　桃園環保局：噪音陳情案下降38%

俄羅斯人妻劈2台男　辣喊「我需要被調教」！綠帽夫崩潰提告

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」　超萌模樣被拍PO網

赴韓刷卡竟被「畫圈圈」惹怒台人！部落客揭真相：不是詐騙

羅志祥小巨蛋演唱會醉男嗨過頭！頻騷擾女粉絲　遭警保護管束

入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」

成田機場「停機坪起火」！航機拖車燒40分鐘　焦黑照曝

沒有周杰倫演唱會門票...賣家退款仍挨告　二審判賠2萬元價差

八點檔女神披白紗…胸口U字剪裁「狂秀深邃事業線」絕美婚紗照曝光

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬

歲末相聚林田山！6場音樂會+《森林。家》　暖心相聚迎新年

小賈斯汀重回〈Baby〉MV拍攝地　15年前在這爆紅..引回憶殺！

社會熱門新聞

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

台61線西濱「馬匹死亡」！　路上狂奔對撞車噴滿地血

宜蘭3男大生偷釣魚又放回！下場慘了

新莊公寓惡火16歲少女亡　消防大隊長：我們盡力了

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

酒店妹被愛沖昏頭！為愛上岸才知他已婚

更多熱門

相關新聞

高雄警零酒駕破功　副所長、基層連環爆

高雄警零酒駕破功　副所長、基層連環爆

高雄市警察局今年力拚「零員警酒駕」，卻在11月底破功。苓雅分局民權路派出所副所長11月28日晚間酒駕自摔，成為今年首起員警酒駕負面案例，不料短短不到半個月，又再度發生第二起酒駕事件，引發警界議論是否出現「破窗效應」。三民第二分局覺民派出所一名張姓員警酒後肇事，現同樣面臨記二大過免職的最重處分。

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

台中自小客過彎「飛出路面」　2人送醫

台中自小客過彎「飛出路面」　2人送醫

快訊／雲林斗南3車碰撞！2人無心跳搶救中

快訊／雲林斗南3車碰撞！2人無心跳搶救中

關鍵字：

雲林斗南車禍

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

2026馬年！　3生肖大翻身

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面