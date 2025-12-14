出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷　在地人驚：撞擊聲超大

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣斗南鎮雲158乙公路今(14日)清晨6時許傳出一起2死車禍，監視器畫面拍下，一輛白色休旅車行經該路段時，突因不明原因偏離車道，迎面撞上一輛自小貨車與另輛自小客，導致小貨車內66歲的黃男、44歲李女重傷雙亡；而白色休旅駕駛林男(42歲)陷入昏迷、遭波及的紅色轎車駕駛林男則是臉部輕傷。

▲白色休旅車因不明原因偏離車道，猛力撞上小貨車，並波及另輛自小客。（圖／記者游瓊華翻攝）

路口監視器拍下，當時小貨車行駛於內車道，而紅色小客車則開在貨車後方外車道，未料2車接近大同路口時，對向一輛白色休旅車突然高速駛來，並且偏離車道迎面猛力撞上小貨車，後方的紅色自小客也遭到波及，由於撞擊力道猛烈，小貨車車頭當場變形爛毀，白色休旅車車頭也嚴重潰縮，現場更一度竄出火光。當地民眾指出，撞擊當下傳出驚人巨響，比放鞭炮還大聲，嚇得鄰里紛紛探頭查看。

據了解，小貨車內的黃男、李女為朋友關係，每天下午都會在斗南中山路口擺攤賣關廟麵，待晚間9點以後食客逐漸稀少，才會收攤打烊，2人幾乎天天外出營業，鮮少休息，偶爾也會到其他鄉鎮擺攤；而今車禍發生後，現場散落關廟麵條與乾貨食材，研判2人應是準備出門擺攤賣麵，未料卻遭遇橫禍。

救護人員今早獲報趕抵現場時，黃男、李女已經沒有呼吸心跳，兩人脫困後下半身嚴重受創，胸部也受到嚴重創傷，經緊急送往斗六台大醫院、雲基醫院搶救後，仍因傷勢過重雙雙宣告不治。

當地民眾指出，現場路口道路微彎，若行駛於內側車道的駕駛未注意，很容易開道對向車道，因此時常發生擦撞事故。警方初步了解，肇事的林男經過路口時因不明原因偏離車道，迎面撞上貨車釀成車禍，由於林男目前仍在昏迷中，是否涉及酒駕，將進一步抽血釐清。

▼黃男與李女疑似出門準備擺攤賣麵，途中不幸遇上死劫。（圖／雲林縣消防局）