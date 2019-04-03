CEO車主氣炸…賓利開5次被撞爛怒揮拳！肇事男嗆：傷害和解前拒賠

▲黃男的賓利愛車命運多舛，在遭國產車逆向撞後，又因「消光黑」二度遭機車追撞。（圖／記者陳豐德翻攝）

社會中心／綜合報導

在醫美集團擔任CEO的黃姓男子，農曆年節初三駕駛要價1200萬的賓利車外出，不料卻遭另名國產車黃姓駕駛恍神逆向撞上，氣得黃男怒吼「你賠得起嗎？」雙方還在大街上爆發肢體衝突；如今事隔多日，黃姓車主再度怒控肇事男子，指稱對方要求「刑事傷害部分要和解」，否則拒不賠償賓利車損壞損失。

警方調查，大年初三晚間，黃男駕駛千萬賓利車準備返家，但行經中和區成功路時，國產轎車駕駛疑似疲勞駕駛，還彎腰撿手機，因此恍神跨越雙黃線，逆向撞上黃男的賓利愛車；當下黃男怒不可遏，下車後連聲質問對方「你怎麼開車的？」還怒嗆「你賠得起嗎？」雙方旋即在街頭爆發肢體衝突，黃男因此也遭到對方控告傷害。

▲肇事的黃姓男子控訴，黃姓車主下車後對他施暴、連續揮打數拳。（圖／東森新聞）

事發至今已近2個月，如今黃男再度現身控訴，表示肇事男子當初為了此事登上新聞版面時，曾面對鏡頭道歉，並表示願意負責賠償車損，但等到新聞熱度過後，竟翻臉不認，還嗆聲「刑事傷害部分要先和解」，強調在沒收到和解書之前，拒不賠償賓利車損失。

「現在撞到人的人講話都比較大聲，我的車能不能修還要看你臉色？你心情好，我才能修就對了？」針對男子肇事後的態度，黃姓車主簡直氣炸，怒轟「人不要臉，天下無敵！」

▲賓利車主黃男控訴，當初肇事男子承諾會賠償，如今卻翻臉不認，要求刑事傷害部分要先和解。（圖／東森新聞）

根據《三立新聞網》報導，黃男表示這輛賓利愛車購入後才開不到5次，就遭國產車撞到左後輪、保險桿嚴重變形，即便是未來修好了想要脫手也有難度，大概只能留置在家中當成「收藏品」；而這起車禍民事賠償部分的肇責歸屬已經很清楚，但對方現態度大變，緊咬刑事傷害要先和解，他也透過律師聯繫協調，但對方卻相當消極、愛理不理，質疑是「想要拖延賠償」！

▲千萬賓利還開不到5次就被撞成嚴重毀損，未來即便修復後恐也難以賣掉。（圖／記者陳豐德翻攝）