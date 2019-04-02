桃園婦潑水驅趕野狗　害騎士摔斷6根肋骨刺穿肺部

▲桃園市江姓婦人去年6月潑水驅趕野狗，路過機車騎士剎車不及撞上野狗翻車，當場摔斷六根肋骨與多處挫傷，怒告江婦過失傷害。圖為示意照。（圖／達志影像）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區57歲江姓婦人去年6月在自家門前幫愛犬更換飲水時，鄰近野狗經過以為可以分食，江婦憤而用水潑灑驅趕野狗，未料剛好路過楊姓機車騎士來不夾剎車撞上突然衝出的野狗，導致人車翻覆摔斷六根肋骨與多處嚴重挫傷，楊男怒告江婦傷害，桃園地檢署2日依過失傷害罪嫌將江婦起訴。

警方指出，江姓婦人去年6月11日上午9時在八德區介壽路住家前幫愛犬換水，一條野狗看到趨前想喝水，江婦看見野狗靠近，順勢將手中冷水潑向野狗做勢驅趕，野狗被驚嚇衝向馬路中央，正好楊姓機車騎士經過撞上突然衝出的野狗，人車倒地後，楊男痛得站不起來，後來到醫院檢查傷勢包括六根肋骨骨折、肺部穿刺傷害、鎖骨骨折與多處挫傷等傷勢。

楊男事後根據安全帽上的行車記錄器錄下所有過程，提告江姓婦人過失傷害；江姓婦人偵訊時坦承曾向野狗潑水，但她不知道野狗會衝到馬路上，還造成楊姓機車騎士摔倒受傷。桃園地檢署認為江婦潑水趕狗造成騎士摔傷是事實，已明顯觸犯過失傷害罪嫌，2日依法起訴。

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