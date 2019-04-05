更新／清明連假Day2午後國道4路段最塞　國5頭城-坪林北返時速33km

▲清明連假國道返鄉車潮。（影／記者劉亮亨攝）

生活中心／綜合報導

清明連假第2天，高公局公佈昨（4日）全日總延車公里為120.3百萬車公里，為年平均平日 （87百萬車公里）之1.4倍；今（5日）0-5時平均總延車公里為10.7百萬車公里，為年平均平日（3.6百萬車公里）的3倍；截至上午11時，國道全線總延車公里為37.4百萬車公里，預估本日交通量為126百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。

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▲國道5號北上路段，13時30分左右車潮湧現。（圖／翻攝高公局網站）

【14:30更新】

國5從頭城到坪林行控北上路段，下午13時30分左右開始，車流湧現，車速最低33公里，中部的國1員林-埔鹽系統北上路段，車速最低38公里，高公局預估車流量15時前後是最高峰。

▲清明連假第二天，國5的頭城到坪林段出現壅塞狀況。（圖／翻攝高公局網站）

西部國道路網上午7時30分開始出現南下車潮，壅塞路段包括國1南向中壢服務區至楊梅、湖口服務區至竹北、彰化系統至埔鹽系統；國1高架南向中壢至楊梅端、國1北上新台五至汐止；國3南向土城至關西段；國10東向左營至燕巢，其餘路段均能維持行車順暢。各路段壅塞狀況大約早上10時後，逐漸疏解。

▲國5南向於上午5時30分出現車潮。（資料照／記者陳家豪攝）

國5南向於上午5時30分出現車潮，石碇至南港系統南向路段出現車多壅塞情形，但在7時高乘載時段開始後，車速及車流逐漸恢復正常。 預計下午北上國1西螺-員林、國3大溪-龍潭、名間-竹山、國5頭城-坪林等路段可能出現車多壅塞情形。

▲高公局清明連假第二天上午出現車禍，國1北向9.9K發生一起2小客車追撞事故回堵2公里。（圖／高公局提供）

另外，上午也有發生3起事故，包括了上午08時01分國1南向90.5K，發生1小自客車及1大客車追撞事故，回堵7公里，第二起為10時12分國3南向230k，2小客車追撞事故回堵2公里。第三起發生在10時26分國1北向9.9K，2小車追撞事故回堵2公里。

▲國3南向230k，2小客車追撞事故回堵2公里。（圖／高公局提供）

▲國1南向90.5K事故，上午發生1小自客車及1大客車追撞事故，回堵7公里。（圖／高公局提供）