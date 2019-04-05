林青霞母校60年校慶　社團校友七步舞重溫兒時回憶

▲▼ 社團國小60年校慶，校友們回校團聚。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

大林鎮社團國小慶祝創校60周年，4日舉辦「戀戀社團心榮耀甲子情」校慶暨社區聯合運動會，校長林杏芳及教職團隊精心規畫活動，有竹筒禮炮、舞獅、直笛演奏、舞蹈、管樂表演、趣味競賽、感恩餐會、老照片展，還有四、五、六年級生最懷念的七步舞等，吸引百餘位老校友、社區民眾到場共襄盛舉。

▲▼ 社團國小60年校慶，校友們回校團聚，跳起七步舞重溫兒時回憶。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

林杏芳表示，民國46年當時新生人口數眾多，政府為提供軍眷住宅，由婦聯會結合社團於嘉義縣大林鎮三角里，捐款建造社團新村方便眷村及附近孩童就讀，並於47年3月成立社團分校，48年獨立為社團國小，成校至今已整整一甲子，規模不大的校園，卻孕育出知名藝人林青霞、徐乃麟等各行各業菁英。

為迎接60年校慶，社團國小陸續舉辦社區健行、聖火繞社區等暖身活動，活動當天，校方特別安排跳｢七布舞｣送小書包的橋段，由退休教師蘇秋香老師、校長林金印領跳，校友劉炯意律師、斗六慈濟醫院簡瑞騰院長等100多位校友一起重溫50年代最熱門的課間活動，只見男生、女生牽手跳土風舞，隔著草、拉樹枝，喚起5年級生共同的兒時記憶。