女孩全是愛情動物　《滾滾紅塵》撕開閨蜜間躲不過的時代心傷

文／老派假文青 ＃老派電影片單

提到華人美女，林青霞和張曼玉絕對榜上有名，兩位有著仙女般的脫俗氣質，舉手投足都相當有魅力。這幾日，兩位所合作的電影《滾滾紅塵》在台復刻上映，粉絲終於能在影城觀賞到這部經典。

《滾滾紅塵》由嚴浩執導、三毛編劇，改編自張愛玲與胡蘭成的愛情故事，電影前半段為瓊瑤式浪漫，鏡頭捕捉了許多小倆口的甜蜜畫面，描繪少女遇見心上人時的害臊、欣喜、勇敢，以女性角度刻劃對於自由戀愛的嚮往，和受父權壓迫的窘境。



「他把他的心交給他的夢，我把我的心交給他。」



一邊是當下發生的真實事情，一邊是作家筆下的虛構故事，兩條軸線穿梭時空，交織出一對閨蜜、兩對佳偶的際遇，如同七月與安生，林青霞飾演的沈韶華與張曼玉飾演的月鳳情同姊妹，兩人個性天差地別，但談起戀愛時同樣盲目，為了愛人不惜委屈自己，只為和他相伴一生。

兩個女孩都是愛情動物，身體跟著心走、心跟著情人走， 有了愛情便失去了消息，沒有了愛情便行屍走肉，雖然對待自己不夠珍惜，但對姊妹的保護至極，陪伴彼此度過每一道難關。



「一個女人，找到她心愛男人的時候，就是最危險的時候。」

當不同的身分介入關係後，再怎麼相愛也會面臨分離的危機，《滾滾紅塵》背景設定在1943年的東北，從日本統治到國共內戰，戰亂拆散了不少家庭。秦漢所飾演的章能才是位替日本人做事的「漢奸」，月鳳的男友則是位愛國份子，伴隨政權的變化，他們的處境也跟著改變。

面對類似的困境，韶華選擇分開，讓愛人獨自過上好日子，月鳳則選擇相守，和愛人一同受難，兩種不同的選擇都源自於愛的本質，卻都淪於該時代的陪葬品。



「也許，唯一的安慰，就是整個民族陪她一起受難！」

整部片最令人動容的部分，莫過於戰亂下的處境，看著角色們聚少離多，曾在歷史資料中閱讀的名詞也逐漸具體化，「國共內戰」四個字不再只是考試必背誦的一場戰役，而是無數個真實家庭的破碎與瓦解，若是身處在當代，要挑戰三留六死一回頭的機率搭船逃難，還是留在故鄉等待和平呢？

躲過了戰爭，卻毀於文革，逃離了地獄，卻永生孤單，劇中的每一個角色都背負著時代的重量，再怎麼努力都改變不了宿命，唯一安慰的是，這並非是場孤軍奮鬥，而是整個民族的共同苦難。

▼除了眾星雲集外，由羅大佑創作、陳淑樺演唱的主題曲〈滾滾紅塵〉也是一大經典，紀錄了整個世代的沉重。



筆者思索著，若是我處於動亂，應該會和月鳳作相同抉擇，跟隨所愛之人的目標努力，不論生死都將與他共難，因為在當時的社會裡，沒有了他，我的生活也失去了意義呀。

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