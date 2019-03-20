越捷增3條國內航線！限時祭出140萬張0元機票　每日下午1~3點開搶

▲越捷航空限時3天祭出0元起機票優惠，每天下午1~3點開搶。（圖／越捷航空提供）

記者賴文萱／台北報導

越捷航空宣布新增3條越南國內航線，包括從越南芹苴飛往海防、榮市及清化三個地區的航線，並提供140萬張0元起（不含稅及手續費）超級優惠促銷機票。即日起至3月22日止，於黃金時段每天下午1~3點，消費者皆可透過越捷官網購買。

所有促銷機票可透過越捷官網，或行動裝置、臉書專頁，點選「訂票」訂購。促銷機票皆適用於越捷航空於越南所經營之國內航線，使用時間自2019年5月21日至12月31日。

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越捷新增的3條越南國內航線將自今年４月26日起開始營運，包括芹苴－海防航線，提供每日來回往返班機；芹苴－榮市航線，提供每周４班（周一／三／五／日）來回班機；而芹苴－清化航線，提供每周3班（周二／四／六）來回班機。

▲越捷航空再新增3條越南國內航線，包含越南芹苴飛往海防、榮市及清化三個地區。（圖／越捷航空提供）

除了新增的3條越南國內航線，今年5月也預計持續開拓芹苴飛往芽莊及大叻航線，而芹苴市正是湄公河三角洲的主要城市，越捷將成為擁有最多從芹苴市出發的航空公司。

越捷航空目前經營39條越南國內航線及69條國際航線，為全亞洲最安全航空公司之一，技術可靠度達99.64%。此外，越捷是國際航空運輸協會（IATA）成員之一，並受其作業安全查核認證；同時，也獲得全球知名航空評鑑網站AirlineRatings.com飛航安全評比7顆星。