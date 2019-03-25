酷航促銷來了！東京、首爾來回含稅「最低3折起」　3/26限時開搶

▲酷航3/26推出限時機票促銷，東京、首爾、新加坡來回含稅 最低3折起。（圖／酷航提供）

記者賴文萱／台北報導

酷航「周二閃人促銷」以全新面貌登場，自3月26日起，於每個月的月中及月底推出「飛常酷促銷」，熱門航點包含東京、首爾、新加坡最低3折起，另外，促銷時間也延長為周二至周三共2天，讓旅客有更多時間揪團、規劃行程。

酷航全新「飛常酷促銷」航點包含台灣（台北、高雄）直飛航點：東京、札幌（北海道）、大阪、首爾、新加坡、曼谷；澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；CP 值高私房旅遊航點：檳城、蘭卡威、古晉、關丹、怡保、泗水、清奈等；以及夢幻渡假航點馬爾地夫、峇里島、喀比等。

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▲酷航促銷全新改版，每個月的月中及月底推出「飛常酷促銷」。（圖／酷航提供）

為慶祝「飛常酷促銷」正式開跑，酷航在3月26日至3月27日推出「3折機票」超殺促銷官網活動，促銷的旅遊期間最晚至2019年7月31日。旅客只要輸入優惠代碼「FLYNOW」，旅行熱門航點「台北－東京」、「台北－首爾」、「台北－札幌」及「台北－新加坡」立享來回含稅3折。

此外，酷航2019年新航點：印度「特里凡得琅」、寮國秘境「龍坡邦」、「永珍」，以及有著絕美寺廟宮殿的印度「蒂魯吉拉帕利」也加入飛常酷促銷，提供酷航旅客更多旅行選擇。

酷航「飛常酷促銷」

促銷頁面：https://www.flyscoot.com/zhtw/promotions/tw-gtg

促銷期間：2019年3月26日 07:00 至 2019年3月27日 23:59

旅遊期間：最晚至2019年7月31日

優惠內容：輸入優惠代碼「FLYNOW」即享最低3折優惠。

▼促銷航線及優惠最低折數。（圖／酷航提供）