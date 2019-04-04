大內石子瀨天后宮重建上樑　黃偉哲到場祈福敬祝

▲大內石子瀨天后宮舉行重建工程上樑大典，台南市長黃偉哲親臨現場參與上樑儀式，為地方祈福，並敬祝重建工程順利圓滿。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

大內石子瀨天后宮是地方信仰中心，4月4日為農曆2月29日，舉行重建工程上樑大典，台南市長黃偉哲親臨現場參與上樑儀式，為地方祈福，並敬祝石子瀨天后宮重建工程順利圓滿。

重建委員會主委李一道指出，重建工程的建築設計採「三川」、「四垂」和「五門」等閩南式傳統廟宇建築，用心考據媽祖歷史形制，傳承古禮與傳統文化之精髓，重建完成後，將成為台南具代表性的媽祖廟。

李一道表示，石子瀨天后宮的重建工程，要感謝前主委楊其發主委、楊聰進主委、以及20年來的委監代表和總幹事、以及大內鄉親的同心協力，眾人齊心為媽祖做義工。他說，目前重建捐款距離完成重建目標，尚有一段距離，特別大內區屬農業聚落，境內工商發展相對有限，更需要集結鄉親及外界之力，協助募款，讓重建工程早日完竣。

重建委員會指出，該宮主祀天上聖母，乃今中國福建省莆田市湄洲島天后宮天上聖母分靈而立，最早可溯源自西元1661年（明永曆15年），至今有358年歷史，與台南市鹿耳門天后宮「開基媽」系出同源。

當時，庄內楊姓先祖隨明延平郡王遷徙來台時，奉祀於竹坑社自宅中，後經居民倡議建草庵立神座成為該宮之前身。直至1876年（清光緒3年），由庄民楊連鳳先生等籌資建廟，至1879年（光緒6年）落成，名為「泰安宮」。

重建委員會指出，1964年嘉南118震災後，發起重建，於1971年10月竣工，並易名為「天后宮」。其後歷40餘載，年久失修，經天上聖母多次聖諭重建，並諭示興建前、中、後殿，而開始展開這次重建工程。