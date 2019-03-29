政治人物財產申報　王金平存款縮水近四百萬、姚文智欠民進黨五百萬

▲前立法院長王金平。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院第143期《廉政專刊》29日出刊，內容包括前立法院長王金平、台南市長黃偉哲及民進黨前立委姚文智等多人財產登記。其中，王金平本次與妻子王陳彩蓮的存款共有2880萬2541元，較前次申報的存款3276萬2216元縮水395萬餘元。

王金平夫妻本次申報名下共土地75筆、建物2筆，動產較去年資料新增5筆土地，有價證券56萬360元和去年申報的57萬8490元相差不遠，保單則較去年新增1筆，總計3筆保單，存款2880餘萬及有價證券56萬餘元，較前次申報的存款3276萬2216元縮水395萬餘元。

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）



至於現任台南市長黃偉哲，卸任立委前共申報土地3筆、建物4筆、汽車1輛、存款413萬5714元、有價證券32萬5960元、黃金存摺等其他財產2萬4192元及保單13筆，債務方面則有192萬3005元。

另外，去年參選台北市長落敗的民進黨前立委姚文智去職前，共申報土地5筆、建物2筆、汽車1輛、現金32萬元、存款1191萬3060元以及油畫等其他財產115萬元、保單3筆及事業投資250萬元。債務部分有1484萬5191元，其中包含去年9月20日向民進黨中央黨部借的選舉經費借款500萬元。

▼民進黨前立委姚文智。（圖／記者屠惠剛攝）

