空歡喜！今年房稅仍81％　藍營砲轟黃偉哲把市民騙得團團轉

▲台南市議會國民黨團身穿黃衣頭綁抗議布條，抗議黃偉哲市府詐騙鄉親說降稅，將市民騙得團團轉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團，身穿黃衣頭綁抗議布條，抗議黃偉哲市府詐騙鄉親說降稅，4月稅單將寄發，被市府騙得團團轉的鄉親會發現，今年5月要繳的稅仍高達81％，市府今年降稅的謊言會被揭穿，國民黨團嚴正告誡黃偉哲市府，用降稅手段欺侮台南鄉親，讓市民空歡喜一場，民怨暴衝時，也是黃衫軍重返市府的時刻。

國民黨團書記長蔡育輝、議員王家貞、李鎮國、尤榮智、方一峰、林燕祝、林美燕、蔡淑惠等1日繼續在市議會財稅局工作報告時，砲轟黃偉哲市府團隊，說甚麼會降稅、說甚麼六都最低，把台南鄉親騙得團團轉，以為今年五月81％的房屋稅真的降稅了，國民黨團之前就譴責黃偉哲市府這套說詞是「房屋稅詐騙2.0版」，房屋稅單4就將陸續寄發，鄉親拿到稅單就會恍然大悟，原來全被騙了，今年房稅根本沒有降，今年的房屋稅仍高達81％。

國民黨團指出，黃偉哲市府大肆宣傳未來將降稅，市庫會損失22億，為什麼不說2017、2018、2019年3年市民被橫徵暴斂54億元，台南市房屋稅前3年比桃園高雄台中高幾十％，未來3年也只比桃園、台中少2％，就歌功頌德，國民黨主張不論新舊房屋折舊率都改為百分之1.17，但市府堅持越住越沒價值的老屋折舊率仍維持百分之1，地段率調查更是不嚴謹，有71路段調升，高雄、桃園和台中等縣市都沒有調升，為何台南市要如此調升，單一自用住宅也不免稅，說好的凍漲81％以及加倍奉還承諾都跳票。

國民黨團也表示，台南市6年新屋平均標準單價仍高達74.5％，比桃園60％、台中50％還高，台南市府卻大肆宣傳騙鄉親說是六都最低？用一些數字呼弄的鄉親，以為真的調降房屋稅，事實是今年4月鄉親收到舊屋房稅單就會發現，如果去年要繳1萬元，今年就要繳1萬8100元，鄉親一定會暴跳如雷，市民既不能安居也無法樂業，從2017、2018、2019年要繳的81％房屋稅，總共貢獻54億，市庫有何損失？

國民團怒轟黃偉哲市府是裝睡的人叫不醒，硬拗的人講不聽，今年4月房屋稅單將會揭穿台南市府降稅謊言，未來只要鄉親跟國民黨團陳情還大家房屋稅，黨團將會率領黃衫軍重返市府，不要以為上次市府關上大門，就可以繼續裝聾作啞無視民怨，這次滿腔怒火的鄉親，將會再次用行動爭取屬於鄉親的權益。

台南市政府回應指出，市府提前於3月19日召開不動產評價委員會，並做成大幅度的降稅決定，包含「舊屋漲稅取消」、「新屋稅基調降」等，明年房屋稅將減少23億。市府表示，這次房屋稅調降，正面回應民意，展現十足誠意，感謝不動產評價委員會委員，依據專業、體察民情，做成符合市民需要的決議。

市府表示，台灣是法治國家，政府必須守法。房屋稅條例明指，房屋標準單價每三年重行評定一次。經市府多次函文財政部，均得到「房屋標準單價重行評定後三年內，並無法源可再調整」的回覆。也就是說，台南市政府「依法不得於三年內調整房屋稅」。

市府表示，經3月19日不動產評價委員會決議，自今年7月1日起，105年6月30日以前中古屋的稅基，將回復調漲前標準，90年7月1日至105年6月30日期間的中古屋，調漲歸零；至於，105年7月1日以後的新屋，調漲幅度也調降為六都最低。

市府指出，經中央函示及法院判決，市府過去調整均屬合法合理，也因此，退稅於法無據。惟調整範圍過大，造成民怨激烈反彈，執政者有責任回應民意，因此有這波調降。

