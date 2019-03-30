以茶會友 ！ 黃偉哲、高思博選後首度同席品茗

▲台南市茶藝促進會舉辦春日茶會，應邀品茗的高思博，給予茶會活動高度的肯定和讚賞，推薦民眾也到場品茗提振生活的情趣。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

政治紛亂、經濟疲累，唯有茶香能解憂！台南市茶藝促進會於3月30日舉辦春日茶會，應邀品茗的高思博，給予茶會活動高度的肯定和讚賞，推薦民眾也到場品茗提振生活的情趣。

台南市茶藝促進會於每年春季援例在台南市文化中心舉辦春日茶會，已持續多年，今年擴大茶會的規模，自3月29日起長達3天的活動，茶品、茶具業者參展攤位超過40個，大會更安排18種烏龍茶茶香品茗活動，會場涵蓋文化中心庭園，吸引許多市民流連欣賞茶藝的多元風貌。

高思博在開幕式致詞指出，台南市是慢活城市，且現代生活的喝茶理應提升至藝術和文化的層面，但目前人民的生計普遍不易，不妨趁此機會來參與春日茶會活動，放鬆心情，回歸自然，然後再回去努力賺大錢。

隨後，高思博與市長黃偉哲、市議員蔡旺詮、前議員李文正、市府文化局主任秘書林韋旭及多位各地茶藝促進會代表同席品茗，感受松脂、桂花、玉蘭等多樣的烏龍茶氣味和口感，讚嘆各有不同的茶香。

春日茶會於31日仍有一整天熱鬧繽紛的活動，上午10時至晚上9時舉行茶藝市集、提壺創作展，下午3時30分至5時是體驗活動，內容包含製茶師葉名通展示焙茶的訣竅，陶藝家蕭宏能指導拉坏的技巧，歡迎民眾共襄盛舉。