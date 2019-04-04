癌末女看護盼落葉歸根　警大教授與仲介合力助圓夢

▲雅迪接受手術，仲介與郭廣洋家人一路陪伴她，還將雅迪的姊姊安排來台陪伴養病。（圖／郭廣洋及仲介提供）



記者陳凱力／新竹報導

印尼1名39歲的女看護雅迪，5年前來台成為警大教授郭廣洋母親的看護，雅迪與郭家人感情深厚，形同親人一般。2019年雅迪因腰背疼痛，郭家人緊張帶她就醫檢查，竟是肺腺癌4期，雅迪難過的與郭廣洋的家人抱在痛哭；她知道自己時日無多，放心不下還在老家的獨生女，於是向仲介及郭家人表明「想在剩餘的日子回國陪女兒」。仲介幫她集資募到近15萬元的醫療費用及旅費，待她近日病況穩定，就送她與姐姐一同回印尼，完成她的心願。

郭廣洋說，雅迪就是他們家的一份子，2019年元月29日雅迪說腰背一直疼痛，當日下午郭家人就陪她到醫院檢查，一開始報告都正常，不過雅迪疼痛卻愈來愈嚴重，所以仲介又帶她到台大醫院檢查，最後卻被診斷罹患肺腺癌4期，郭家人和雅迪都感到錯愕，抱在一起痛哭，由於雅迪的健康情形只能停止工作，暫由黃姓仲介合作幫忙照顧。

▲郭廣洋家派出自家姪女，陪伴雅迪，讓她安心養病。



得知自己時日不多的雅迪覺得人生無望，非常不能接受，由於雅迪是一名單親媽媽，在印尼還有一名就讀大學的獨生女，雅迪跟仲介說「我不想死在台灣，想回去陪女兒！」郭廣洋及黃姓仲介雖不斷鼓勵並陪伴，但也知道雅迪的心願，因此努力幫助她達成。

黃姓仲介說，每次去探病前，會先把自己鎖在車內大哭一場，釋放負面情緒，避免面對雅迪時，影響她的求生意志，畢竟服務了5年，和雅迪已有家人好友一般的感情。

後來雅迪接受手術，仲介與郭廣洋家人一路陪伴她，還將雅迪的姊姊安排來台陪伴養病，而郭廣洋家也派出自家姪女，陪伴雅迪，讓她安心養病。

郭廣洋說，雅迪是來自印尼的單親媽媽，自已在台灣賺錢供女兒念大學了，工作相當熱誠，為人也善良家人都很讚賞她的為人。四年多來，不僅是我們家的大幫手，也早己是一家人，更是讓她多了一位妹妹。他們絕對會盡心照顧，也能理解雅迪想要回國和親人相聚。郭廣洋陸續透過外交部及慈濟聯繫了印尼適合的好醫院，希望能返印後繼續銜接醫治。郭廣洋說，他也會幫助迪雅獨生女支付大學的學費，幫她完成大學學業，感謝雅迪四年來為台灣的貢獻。

仲介公司也熱心的幫家境清寒的雅迪募到7萬5百元的善款付醫藥費用。中華民國就業服務商業同業公會全聯會理事長黃杲傑3日也透過網路直播募款，短短2小時就以募集6萬元，並將善款交給雅迪，讓她對台灣人的善心感動，熱淚盈眶久久無法言語，顯示台灣人的善良讓移工深刻感受。

▲郭廣洋（左）說，很感謝雅迪四年來在郭家的辛苦付出，自己也把她當妹妹一樣，未來會繼續幫助雅迪的獨生女完成大學學業，讓她安心。