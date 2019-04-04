華聞快遞／移動互聯網5年營收增15倍　湖南全力打造產業新高地

▲「2019互聯網岳麓峰會」的焰火表演。（圖／翻攝自中新社）

《湖南》移動互聯網5年營收增加15倍 湖南全力打造產業新高地！

2018年湖南移動互聯網產業營收首破千億元（人民幣，下同），達到1060億元，是2013年的15倍；省會長沙作為主陣地營收900億元，互聯網發展指數在中國直轄市及省會城市排名第六、中部地區第一。移動互聯網產業已成為中部省份湖南的「新名片」。（中新社）

《雲南》昆明出台2019年穩增長 20條措施「安排25億元支持基礎設施建設」

昆明市發展和改革委員會就日前出台的《昆明市人民政府關於促進經濟平穩健康發展20條措施的意見》進行發布和解讀，「對新進入國家《道路機動車輛生產企業及產品公告》的新能源乘用車、其他新能源汽車生產企業，分別給予1000萬元、500萬元一次性獎補；全面清理涉企行政事業性收費……。」（中新社）

《甘肅》蘭州海關簽發原產地證書 甘肅企業獲免關稅457萬美元

今（2019）年一季度，蘭州海關共向64個國家簽發甘肅省各類原產地證書716份，簽證金額9149萬美元，共計為甘肅企業減免關稅457萬美元。其中，向「一帶一路」沿線國家簽發各類原產地證書317份，簽證金額4589萬美元。（中新社）

《河北》河北圍場發展食用菌產業「助力百姓脫貧致富」

河北省承德市圍場縣道壩子鄉閆立奎高興地說，「今年的平菇長勢不錯，個大肉厚成色好，到3月份，已經生產平菇4萬袋了，後續控制好溫度濕度，精心管理到夏季就能迎來收穫期。」據了解，圍場縣為推動涉農產業健康發展，已投入財政涉農資金2.8億元，實施生態農業扶貧項目18個，帶動1.7萬戶貧困戶穩定增收。（中新社）

▲村民在大棚採菇。（圖／翻攝自中新社）

《北京》現碾胚芽米進入南京五坤谷全面佈局2019南京市場發展

五坤谷2019南京城市揭牌發布會暨南京社區合作加盟簽約儀式日前在南京舉行。發布會吸引了全國30多個地區的意向者前來交流與考察，現場簽約50餘個社區，簽約金額達300萬。北京五坤谷生態食品科技有限公司致力於為大陸家庭提供新鮮、營養、健康、安全的現碾健康主食系列。（中新社）

《北京》雲南玉溪招才引智峰會舉行簽約項目投資240億

「七彩雲南撫仙玉溪—相約春天共築夢想2019年開放合作招才引智峰會」日前在北京舉行。本次活動突出數字經濟與智能製造、生物醫藥及大健康、現代農業及綠色食品、招才引智四個板塊，吸引來自京津冀等地區的232家知名企業、科研機構和高等院校400餘名客商、專業人才參加。推介會共簽約項目39個，總投資額達240億元。（中新社）

《甘肅》甘肅小老闆享減稅降費紅利 月省千元免費送顧客小菜

甘肅省酒泉市一麵館裡一大早吃麵的人就排到門口。據了解，是因為今年1月1日起，大陸實施普惠性減稅降費政策，對主要包括小微企業、個體工商戶和其他個人的小規模納稅人，將增值稅起徵點由月銷售額3萬元提高到10萬元。（中新社）

《上海》上海啟動對涼山州布拖縣「對口支援掃除脫貧」

上海市衛生健康委4日披露，上海與涼山州布拖縣兩地疾病預防、公共衛生、婦幼保健、健康教育等對口專業機構簽訂了工作協議，啟動了為期2年的對口支援。據了解，四川省涼山州布拖縣是彝族聚居的高寒山區半農半牧縣，也是大陸國家扶貧開發工作重點縣。（中新社）

▲協調組一行實地調研了布拖縣艾滋病防治專業機構和部分鄉鎮。（圖／翻攝自中新社）