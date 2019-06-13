上海建國際金融中心　易綱提「八個支持」加快國際化





▲中國人民銀行行長易綱。 （圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

記者陳政錄／綜合報導

第十一屆陸家嘴金融論壇13到14日在上海開幕，中國人民銀行行長易綱、大陸國務院副總理劉鶴今天雙雙在開幕式上，呼籲加快上海國際金融中心建設，易綱並提出「八個支持」措施，進一步完善人民幣金融市場和資產管理基礎。

易綱表示，近年來，上海金融業輻射力和影響力正顯著提高，成為外資金融機構在華主要聚集地，在證券滬港通、黃金國際板、證券通、原油期貨相繼啟動，銀行間債券、外匯、貨幣等金融市場開放，以及自貿區先行先試的金融改革下，未來，人民銀行還將繼續支持上海，完成「新時期黨中央賦予的重大任務」。

▲上海正在加快打造國際金融中心建設，圖為陸家嘴金融區。（圖／記者陳政錄攝）

他提出具體的八個支持措施，包括一，支持在上海自貿區新片區建立本外幣一體化賬戶體系；二，繼續完善銀行間外匯市場和債券市場；三，支持上海黃金交易所與芝加哥商品交易所進行合作。

第四，支持國際金融組織在上海設立辦事機構，外資金融機構在上海設立子公司。第五，支持長三角地區建立跨區域金融合作平台；六，是支持上海科創中心建設，帶動G60科創走廊發展。

第七，支持上海票據交易所在長三角地區推廣應收賬款的票據化，試點推廣貼現通的業務。第八，支持在上海試點取消證券公司，基金管理公司等外資持股比例的上限，擴大外資金融機構的經營範圍等。

劉鶴進一步補充，完善的基礎下，上海完全有能力建成真正的國際金融中心，未來，中央將協助上海處理好三項關係，包括處理好政府與市場的關係、服務於國家戰略和國民經濟發展大局、處理好國際和國內的關係等。

易綱說，在相關措施推動下，未來上海將成為人民幣金融資產的配置中心、風險管理中心，以及國際化金融科技中心、優質營商環境的中心、金融人才的中心。