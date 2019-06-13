貿易戰「一行兩會」出面維穩　易會滿：有能力應付挑戰

▲貿易戰激化，大陸官方出面維穩。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

面對中美貿易爭端火熱，大陸證監會主席易會滿在今天於上海舉行的陸家嘴論壇上表示，將開放外資從事證券投資的准入限制，進一步擴大資本市場開放，包括科創版開版、優化A股配置比例等，「我們完全有信心、有能力也有足夠的工具儲備，來應對各種複雜局面的挑戰。」

第十一屆陸家嘴論壇13到14日於上海舉行，中國人民銀行行長易綱、證監會主席易會滿、銀保監會主席郭樹清「一行兩會」首長，以及大陸國務院副總理劉鶴均出席與會，除對市場釋出利多外，也針對當前複雜的國際情勢，進行信心喊話。

▲大陸證監會主席易會滿。 （圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

易會滿指出，最近一段時間，儘管受「一定事件」影響，資本市場面臨的不確定性在增加，但我們完全有信心應對各種複雜挑戰，並推動資本市場對外開放。他預告，證監會近期將陸續推出9條措施，加大資本市場的對外開放。

易綱也說，下一步，人民銀行將全力支持上海完成各項重點任務，包括在上海自貿區新片區，建力本外幣一體化帳戶體系，實施更加便利的跨境資金管理制度；繼續完善銀行間外匯市場和債券市場，豐富外匯期權產品類型，擴大市場參與主體，支持發展絲路主題債券，以及第三點，支持上海黃金交易所與芝加哥商品交易所進行合作等。

▲中國人民銀行行長易綱。 （圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

而為持續解決企業融資難、小微企業經營問題，郭樹清指出，將繼續推動新型信貸政策。他說，目前小微企業融資難、融資貴問題已有初步緩解。到5月底，五大銀行對普惠型小微企業貸款比去年增長了23.7%，已完成了全年計劃的絕大部分，平均利率較去年全年下降0.65個百分點。

事實上，為維持金融市場流動性，大陸央行今早亦展開1000億元人民幣28天期逆回購操作，這是12日重啟該操作後，連續第二次實施，有業內人士認為，此舉代表央行流動性操作的重心，正轉向提供跨季資金支持。

▲大陸銀保監會主席郭樹清。 （圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

值得注意的是，在陸家嘴論壇召開首日，號稱「中國那斯達克」的上交所「科創板」也在會上，由易會滿正式宣布開板。

易會滿說，證監會將與上海市政府牢牢把握科創精神，落實科技創新，支援符合科技創新企業做優做強，努力打造規範透明開放有活力的資本市場。他說，目前不少外資機構於大陸積極申請合資控股券商，全球投資者對大陸市場的熱情和信心在日益增強。

「科創板」自2018年11月大陸國家主席習近平在「中國國際博覽會」開幕式宣布設立至今，籌設時間共計200多天，被視為大陸活絡資本市場、刺激科技新創企業發展的重要政策。

▼第十一屆陸家嘴論壇開幕式上，舉辦上海證券交易所科創版開版儀式。（圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）