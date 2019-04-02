　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／非京籍居民可在京預約辦護照　7工作日免費速遞到家

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼北京生活。（圖／CFP）

▲非京籍居民可在京預約辦護照。（圖／CFP）

《北京》非京籍居民可在京預約辦護照　7個工作日免費速遞到家

大陸「全國通辦」首日於1日舉行，北京全市共有79個出入境證件辦理場所受理居民辦證業務，市民可通過7種方式提前預約，網上預約後可享受7個工作日免費速遞到家的便利。（北京日報）

《天津》天津：319個小區路燈改造10月底前完成

天津從2017年3月啟動老舊住房三年改造計畫，截至目前，路燈處已經配合完成200多個小區的路燈改造工作，改造路燈燈桿1700多基，惠及居民超過25萬人，預計到10月底前還將完成319個小區的老舊路燈改造。（今晚報）

《河北》河北省建成3000公里綠道綠廊

河北全省11個設區市和119個縣（市、區）中，除圍場滿族蒙古族自治縣、大城縣、阜平縣外，都已建成省級以上園林城，河北省綠道綠廊建設總長達到3000公里；2019年河北省將高標準實施城市道路綠化，建設功能完善、串聯成網的綠道綠廊體系。（河北日報）

《遼寧》遼陽123個精品項目推進農業轉型升級

遼陽市2018年共實施現代農業精品項目123個，完成投資6.2億元（人民幣，下同），實施項目數量為歷年來最高，將全力推進現代農業轉型升級；2019年，遼陽將繼續推進示範區建設轉型升級，促進農業增效、農村增綠、農民增收，促進新時代鄉村全面振興。（遼寧日報）

▲▼黑龍江省伊春市,湯旺河國家公園。（圖／CFP）

▲一季度黑龍江省出入境人員總量同比增長11.7%。（圖／CFP）

《黑龍江》一季度黑龍江省出入境人員總量同比增長11.7%

黑龍江出入境邊防檢查總站指出，2019年第一季度，全省出入境邊檢站共驗放出入境人員79.7萬人次，同比增長11.7%。（黑龍江日報）

《吉林》吉林省高新技術企業數量實現新突破

吉林省科技廳指出，2018年吉林省高新技術企業數量實現快速增長，由2017年524戶上升到2018年899戶，同比增長71.56%，實現新突破；2019年，省科技廳將進一步加大高新技術企業服務力度，讓更多優質企業享受稅收優惠政策，促進企業高質量發展，為吉林全面振興、全方位振興服務。（吉林日報）

《北京》4月1日起鐵路貨運降價降費　預計年讓利約60億元

中國鐵路總公司指出，自4月1日起，鐵路部門將下調鐵路貨物運價，取消和降低部分貨運收費，預計每年向廣大貨主和企業讓利約60億元，以實際行動落實中央決策部署，支持實體經濟發展。（人民網）

《江蘇》新政首日江蘇開具37萬份新稅率發票　128萬納稅人享利好

江蘇省稅務局初步測算，全省將有128萬納稅人享受利好，截至4月1日下午4點半，全省有56,395戶納稅人開具13%、9%稅率增值稅發票，共開具增值稅發票37.02萬份。（現代快報）

▼新政首日江蘇開具37萬份新稅率發票。（圖／CFP）

▲▼江蘇。（圖／CFP）

ET快訊
私密處變緊..醫內診摸到「健康步道石頭」！她羞：每月1次
嫌女友粗俗「像鄉下人」想分手網罵翻！他舉例完風向逆轉
「禽獸說」惹議！陸委會主委陳明通鞠躬道歉：不是針對韓國瑜
米粉節開始半小時就出狀況！網站塞爆米粉哀號：沒辦法結帳

關鍵字：華聞快遞,護照,北京,入境,出境

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

電動遙控類玩具最暢銷！　大陸玩具市場規模高達700億人民幣

陸機飛越「台海中線」　中評社：大家慢慢就習慣了

「禽獸說」惹議！陳明通鞠躬道歉：我沒有針對韓國瑜

華聞快遞／非京籍居民可在京預約辦護照　7工作日免費速遞到家

中美貿易談判大讓步　北京有意「收回網安法」

老爸喝醉認錯老婆　15歲女兒遭性侵反怪罪社工：我原諒他了

影／動物園猩猩真的是「工讀生」　遊客怒：讓小孩失望太荒唐

紐國總理旋風式訪北京　會晤習近平盼深化兩國經貿合作

幼兒園狠師「八寶粥投毒」　32童臉色發白頭暈狂嘔送醫

陸外交部證實劉鶴已啟程赴美　展開中美第9輪貿易談判

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

關關全英文尬聊Gail 　自我介紹「I am just a singer」

「沒有爸媽，要花二十年養殺人犯」　吳慷仁.謝瓊煖一鏡到底直戳哭點

首次接生！新人消防員變產婆　閃電系女娃2分鐘車內順利產出

漁光島藝術節開幕「零件殘骸」　滿地民眾狂搖展品...網：真的很沒水準

孟耿如憔悴現身　悲送最愛親弟最後一程

電動遙控類玩具最暢銷！　大陸玩具市場規模高達700億人民幣

陸機飛越「台海中線」　中評社：大家慢慢就習慣了

「禽獸說」惹議！陳明通鞠躬道歉：我沒有針對韓國瑜

華聞快遞／非京籍居民可在京預約辦護照　7工作日免費速遞到家

中美貿易談判大讓步　北京有意「收回網安法」

老爸喝醉認錯老婆　15歲女兒遭性侵反怪罪社工：我原諒他了

影／動物園猩猩真的是「工讀生」　遊客怒：讓小孩失望太荒唐

紐國總理旋風式訪北京　會晤習近平盼深化兩國經貿合作

幼兒園狠師「八寶粥投毒」　32童臉色發白頭暈狂嘔送醫

陸外交部證實劉鶴已啟程赴美　展開中美第9輪貿易談判

他離家失蹤親人徹夜狂尋　10公里外找到...卻成浮屍

春遊補助上路！新北住宿最高補助千元　新北文化館同步加碼

最高罰3600！休旅車螃蟹式橫移跨槽化線　害物流車慘堵匝道

突破百萬訂閱里程碑！　金融時報開啟「付費新聞」時代

染完隔天可以洗髮？4個染髮Q＆A：一年最好不要超過4次

默默變有錢！拒當月光族這招必學　「零存整付」外幣定存低門檻每月領息

雲端最前線／六都就職滿意度韓國瑜第三 52%高雄市民不支持參選2020

台股基金Q1績效戰勝大盤　前10名股票型基金績效逾18%

正妹同事邀「休假一起泡湯過夜」…被動男求助　老司機神回覆

謝世謙掌華航被影射「陳菊門下」？　總統府駁斥：並不認識

大陸熱門新聞

動物園動物真的是工讀生　園方：..

「成人版抖音」狂吸9千萬　警火..

床的世界、和成研發長照產品登陸

幼兒園狠師八寶粥投毒　32童送..

陳明通鞠躬道歉：我沒有針對韓國..

日本新年號令和 陸外交部回應

四川森林大火　風向引發燃爆30..

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘..

教授撿垃圾養蟲「清廚餘」　年收..

他加入群組被騙30萬才知其他人..

父喝醉認錯　女兒遭性侵反怪社工

男童零食吃太多便祕脫肛

母雞產下2層殼「花生蛋」！

阿爾登訪北京　盼深化中紐合作

更多熱門

相關新聞

阿爾登訪北京　盼深化中紐合作

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今（1）日訪問中國大陸，並在北京人民大會堂會晤中國國家主席習近平。阿爾登及習近平在會上除了談到中紐兩國的合作外，兩人也就經貿合作和人文交流有所討論。阿爾登表示，紐西蘭堅持一個中國政策，將派高級別代表團來華出席即將舉行的第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，深化共建「一帶一路」合作。

華聞快遞／阿里巴巴2018年納稅2363億

日本新年號令和 陸外交部回應

宣戰吩坦尼　陸批美濫用止痛藥

宣戰毒品之王 陸列管吩坦尼類藥品

讀者迴響

發燒話題

日本新年號 張國榮 我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

深海邪獸現身一口吞！1層樓高鯊魚剩頭

桃園超商提款機ATM找到了！慘剩空殼

巴士起火20死　乘客擠上層成焦屍

動物園動物真的是工讀生　園方：愚人節

小玉宣布分手！和笑笑「真的搬家了」

嫌女友像鄉下人想分手！他舉例完風向逆轉

瑤瑤秘密交往「南韓綜藝咖」1年

人妻三戰小王　清醒後聯手丈夫反擊

嗆正宮「一天愛愛兩次」　小三：我翁家媳婦

她「吞下FM2」求老公自己來…醒來嚇傻：在幹什麼！

宅男勒斃學妹性侵棄屍　判無期逃死

忘了關遮罩！兜風貓擠成麻糬肥臉

聽到母子對話…葬儀社暖心：我幫你們　感動萬人

妻買4鈕扣褲！老公急阻止真相羞炸

《玩很大》輸了走心：氣死！

更多

最夯影音

更多

紅色福斯神停路口！騎士全傻眼 「長髮三寶」下車直衝對面壽司店

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

黑人整到小S罵三字經！　整人大王用陰招「選這時間下手」

日本超夯「冷凍蛋」料理席捲台灣 冰庫放1晚...覺醒綿密濃郁蛋黃香

紐約街頭試吃「台灣國民零食」老外首嚐分享：和泡麵不一樣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面