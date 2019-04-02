華聞快遞／非京籍居民可在京預約辦護照　7工作日免費速遞到家

▲非京籍居民可在京預約辦護照。（圖／CFP）



《北京》非京籍居民可在京預約辦護照 7個工作日免費速遞到家

大陸「全國通辦」首日於1日舉行，北京全市共有79個出入境證件辦理場所受理居民辦證業務，市民可通過7種方式提前預約，網上預約後可享受7個工作日免費速遞到家的便利。（北京日報）

《天津》天津：319個小區路燈改造10月底前完成

天津從2017年3月啟動老舊住房三年改造計畫，截至目前，路燈處已經配合完成200多個小區的路燈改造工作，改造路燈燈桿1700多基，惠及居民超過25萬人，預計到10月底前還將完成319個小區的老舊路燈改造。（今晚報）

《河北》河北省建成3000公里綠道綠廊

河北全省11個設區市和119個縣（市、區）中，除圍場滿族蒙古族自治縣、大城縣、阜平縣外，都已建成省級以上園林城，河北省綠道綠廊建設總長達到3000公里；2019年河北省將高標準實施城市道路綠化，建設功能完善、串聯成網的綠道綠廊體系。（河北日報）

《遼寧》遼陽123個精品項目推進農業轉型升級

遼陽市2018年共實施現代農業精品項目123個，完成投資6.2億元（人民幣，下同），實施項目數量為歷年來最高，將全力推進現代農業轉型升級；2019年，遼陽將繼續推進示範區建設轉型升級，促進農業增效、農村增綠、農民增收，促進新時代鄉村全面振興。（遼寧日報）

▲一季度黑龍江省出入境人員總量同比增長11.7%。（圖／CFP）



《黑龍江》一季度黑龍江省出入境人員總量同比增長11.7%

黑龍江出入境邊防檢查總站指出，2019年第一季度，全省出入境邊檢站共驗放出入境人員79.7萬人次，同比增長11.7%。（黑龍江日報）

《吉林》吉林省高新技術企業數量實現新突破

吉林省科技廳指出，2018年吉林省高新技術企業數量實現快速增長，由2017年524戶上升到2018年899戶，同比增長71.56%，實現新突破；2019年，省科技廳將進一步加大高新技術企業服務力度，讓更多優質企業享受稅收優惠政策，促進企業高質量發展，為吉林全面振興、全方位振興服務。（吉林日報）

《北京》4月1日起鐵路貨運降價降費 預計年讓利約60億元

中國鐵路總公司指出，自4月1日起，鐵路部門將下調鐵路貨物運價，取消和降低部分貨運收費，預計每年向廣大貨主和企業讓利約60億元，以實際行動落實中央決策部署，支持實體經濟發展。（人民網）

《江蘇》新政首日江蘇開具37萬份新稅率發票 128萬納稅人享利好

江蘇省稅務局初步測算，全省將有128萬納稅人享受利好，截至4月1日下午4點半，全省有56,395戶納稅人開具13%、9%稅率增值稅發票，共開具增值稅發票37.02萬份。（現代快報）

▼新政首日江蘇開具37萬份新稅率發票。（圖／CFP）

