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籌設僅220天！　上交所「科創板」13日正式開板

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▲上交所「科創板」13日正式宣布開板。（圖／翻攝大陸網站）

▲上交所「科創板」13日正式宣布開板。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

號稱「中國那斯達克」的上交所「科創板」13日於第十一屆陸家嘴論壇上，由證監會主席易會滿正式宣布開板。「科創板」自2018年11月大陸國家主席習近平在「中國國際博覽會」開幕式宣布設立至今，籌設時間共計200多天。首批通過上市的三家企業，微芯生物、安集科技、天准科技已正式啟動註冊程序。

▲上交所科創板開板。（圖／翻攝大陸網站）

▲上交所科創板開板儀式。（圖／翻攝大陸網站）

大陸證監會主席易會滿於儀式上致詞表示，證監會將同上海市政府牢牢把握科創精神，落實科技創新，著力支援符合科技創新企業做優做強、發展壯大，並努力打造規範透明開放有活力的資本市場。

易會滿提到，「科創板作為新生事物，成長過程難免面臨挑戰，將尊重市場規律，堅持市場化、法制化、國際化方向，希望各方大力支持，給予呵護」。

▲上交所發佈科創板16條審核標準，3大類企業優先推薦。（圖／CFP）

▲上交所發佈科創板16條審核標準，3大類企業優先推薦。（圖／CFP）

據了解，大陸證監會2019年3月發布《科創板首次公開發行股票註冊管理辦法（試行）》和《科創板上市公司持續監管辦法（試行）》，上交所隨後跟進釋出配套規則。目前首批過會的3家企業已經提交上市註冊申請，正在證監會進行註冊程式。

截至12日為止，「科創板」受理企業數量達122家，其中102家進入問詢階段。此外，科創板上市委已經發表8次審議會議公告，並有15家企業正等待上會審議。

在大陸國務院副總理領劉鶴、上海市委書記李強、上海市長應勇見證下，大陸證監會主席易會滿13日上午宣布上海科創板正式開板，昭示著大陸資本市場化改革，邁入新的里程碑。
 

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關鍵字：上交所,科創板,上海,特派現場,陸家嘴論壇,易會滿,證監會

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