華聞快遞／甘肅銀行與騰訊雲合作　以智慧信貸切入打造智慧銀行

▲甘肅銀行與騰訊雲戰略合作，打造智慧銀行。（圖／視覺中國）



《甘肅》甘肅銀行與騰訊雲戰略合作 以智慧信貸切入打造智慧銀行

騰訊雲與甘肅銀行2日舉行戰略合作簽約儀式，雙方後續將以智慧信貸場景切入，發揮騰訊雲在社交連接、移動支付、互聯網金融智慧生態圈以及金融雲、金融科技技術優勢，並結合甘肅銀行的業務發展特性以及區域市場競爭力，共同推動甘肅銀行打造智慧銀行，加速業務創新速度。（中新社）

《北京》京津冀三省市醫療協作發展：從「輸血式」走向「造血式」

北京市發改委相關負責人指出，北京市注重從單方面「輸血式」共建，向聯合津冀推動當地公共服務提升水準的「造血式」轉變，合力提升區域基本公共服務均等化水準。此外，在京津冀三省市的醫療協作中，這種從「輸血式」走向「造血式」的轉變已經越來越多。（新華社）

《上海》2018年中國天然氣消費量突破2800億方

第19屆國際液化天然氣（LNG）會議2日在上海開幕，來自53個國家和地區的業內人士一同探討全球LNG產業的未來。據了解，2018年中國天然氣消費量突破2800億方，已成為全球最具活力的天然氣和LNG市場之一。（新華社）

《香港》香港經貿代表團訪川 推進川港合作拓展「一帶一路」商機

「四川—香港經貿合作高峰論壇」2日在成都舉辦，由香港貿易發展局、四川省商務廳、省國資委、省工商聯主辦，會中，川港兩地多位企業代表分享了如何利用香港的專業服務提升川港合作，拓展「一帶一路」商機。（中新社）

▲河北將對有需求小學生展開免費校內課後服務。（圖／CFP）



《河北》河北省將對有需求小學生展開免費校內課後服務

河北省教育廳2日指出，河北將免費對有需求的小學階段在校學生展開校內課後服務，服務時間一般為周一至周五（寒暑假和法定節假日除外）中午飯後至下午上課前、下午放學後至18時前兩個時段，具體服務時間由市、縣（市、區）教育行政部門根據實際情況自行規定。（新華社）

《北京》陸工信部：1至2月全中國互聯網企業完成業務收入1498億元人民幣

陸工信部2日指出，2019年1至2月，中國互聯網和相關服務業收入、利潤實現同步增長，行業規模繼續擴大，完成業務收入1498億元（人民幣，下同，約新台幣6879.65億元），同比增長10.0%，增速比2018年同期回落10.4個百分點。（中新社）

《江西》江西推出30條措施為基層減負

江西省委29日印發《關於力戒形式主義為基層減負的三十條措施》，明確2019年以省委和省委辦公廳名義印發的文件總量減少20%以上，其中發給縣處級單位的文件減少50%以上，省委印發的政策性文件原則上不超過10頁。（中國紀檢監察報）

《海南》每人每年520元！ 海南城鄉居民基本醫保財政補助標準提高

海南省財政廳近日會同省醫保局印發《關於2019年城鄉居民基本醫療保險財政補助資金提標的通知》，決定將該省城鄉居民基本醫療保險財政補助標準從2018年的每人490元提高到2019年的520元，補助資金由各級財政共同承擔。（海南日報）

▼海南城鄉居民基本醫保財政補助標準提高。（圖／CFP）

