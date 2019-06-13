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開板首日英文名稱亮相　上交所「科創板」專頁同步上線

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▲上交所「科創板」13日正式宣布開板。（圖／翻攝大陸網站）

▲上交所「科創板」13日正式宣布開板。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸上海證券交易所「科創板」13日由證監會主席易會滿宣布開板，在上交所官網的「科創板」子網頁也同步上線，提供上市規則、企業訊息及投資者QA等資訊，供民眾查詢。此外，在開板儀式上也同步秀出科創板的英文名稱「SSE STAR Market」及中英文LOGO。

▲▼第十一屆陸家嘴論壇開幕式上，舉辦上海證券交易所科創版開版儀式。（圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

▲第十一屆陸家嘴論壇開幕式上，舉辦上海證券交易所科創版開版儀式。（圖／上海陸家嘴論壇官網、東方網）

《澎湃新聞》報導，科創板的英文名稱中，SSE為上海證券交易所的簡稱，STAR則是在Sci-Tech Innovation Board中選取了四個英文字母所組成，上交所解釋，STAR一詞本身有「星星、明星、主演」之意，寓意著未來科創板如一顆冉冉升起的新星。

報導指出，科創板的LOGO左側標誌以藍色和紅色為主色調，右側文字寫有「STAR MARKET科創板」的中英文字樣，其中，兩個字母「A」為紅色，且設計為向上的箭頭形狀，其餘字樣則為藍色。

▲「科創板」專頁內的投資者訊息區。（圖／翻攝上交所官網）

▲「科創板」專頁內的投資者訊息區。（圖／翻攝上交所官網）

點進上交所官網內「科創板」專區，首頁顯示的是開板的相關新聞報導，用戶可從「信息披露」中獲得交易提示及上交所的公告。網頁內的「規則」區裡則標明審核規則與行政通知，提供欲上市註冊企業查詢。

為了讓投資者可以更詳細了解「科創板」的訊息及風險，網頁內設立投資者QA問答區，從科創板業務介紹、法律規則、圖文介紹等方面，提供投資者多元服務管道。
 

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關鍵字：科創板,上海,特派現場,上交所

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