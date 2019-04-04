通緝犯交保沒錢搭車回台北　闖空門抱走收銀機又回籠

記者賴君欣／高雄報導

▲男子才歸案交保獲釋兩天，又因竊盜被逮。（圖／記者賴君欣翻攝）

高市新興分局警方在日前破獲一件竊盜案，經查發現家住台北的莊姓男子因案通緝被警方查獲，兩天前押解到高雄歸案後交保，不料在高雄又涉嫌行竊串燒店，將內有現金11800元的收銀機拿走，警方循線查獲竊嫌，4日將莊男移送法辦。

▲男子才歸案兩天又行竊收銀機落網。（圖／記者賴君欣翻攝）



警方指出，新興區一家串燒店在2日凌晨遭人入侵竊取財物，該名歹徒進入店內後，直接以剪刀剪斷店內收銀機線路，再將整台收銀機竊取離開，保全公司在竊嫌觸動保全系統後通報，警方立即前往查處，並在附近騎樓發現莊嫌形跡可疑，上前盤查發現遭竊的收銀機及裡面11800元的贓款就在嫌犯身邊，隨即將嫌犯帶回偵訊，訊後依違反竊盜罪嫌將莊嫌移送法辦。

警方調閱監錄系統後發現，該名竊嫌是趁深夜店家未營業的時間入侵，先將店內門閂打開後徒步進入店內，再拿剪刀將店內收銀機的線路剪斷，直接將收銀機抱走逃離現場，但莊嫌的行為早已觸動保全系統，警方及保全人員趕抵現場後，在附近的騎樓發現竊嫌身邊有遭竊的收銀機及贓款，讓莊嫌百口莫辯。

經調查後發現，莊姓竊嫌目前居住於台北市，而在3月底方因竊盜案遭高雄地檢發布通緝，並在竊取串燒店財物的前兩天才遭警察機關查獲歸案，從台北市被解送到高雄地檢歸案後交保，沒想到才到高雄兩天，就又犯下竊盜案被逮。

莊嫌向警方供稱，是因缺錢買車票返回台北，才會想鋌而走險，竊取店內金錢，事後也對於自己的行為感到相當地懊悔，全案詢後便依違反竊盜罪嫌將莊嫌移請高雄地檢偵辦。